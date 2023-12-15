https://ria.ru/20231215/ukraina-1916008927.html

Лавров призвал западные страны осознать тупиковость их курса по Украине

Лавров призвал западные страны осознать тупиковость их курса по Украине - РИА Новости, 15.12.2023

Лавров призвал западные страны осознать тупиковость их курса по Украине

НАТО и ЕС пора осознать полную тупиковость войны, которую они затеяли против России руками режима Зеленского, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:34

2023-12-15T13:34

2023-12-15T13:55

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. НАТО и ЕС пора осознать полную тупиковость войны, которую они затеяли против России руками режима Зеленского, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы слышите оценки, которые звучат со стороны трезвомыслящих политиков в НАТО, Евросоюзе. Лучше поздно, чем никогда. Пора им осознать полную тупиковость той войны, которую они затеяли руками режима Зеленского против Российской Федерации", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

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Кирилл Волков

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