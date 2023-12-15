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Лавров призвал западные страны осознать тупиковость их курса по Украине - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 15.12.2023 (обновлено: 13:55 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/ukraina-1916008927.html
Лавров призвал западные страны осознать тупиковость их курса по Украине
Лавров призвал западные страны осознать тупиковость их курса по Украине - РИА Новости, 15.12.2023
Лавров призвал западные страны осознать тупиковость их курса по Украине
НАТО и ЕС пора осознать полную тупиковость войны, которую они затеяли против России руками режима Зеленского, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:34
2023-12-15T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
сергей лавров
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. НАТО и ЕС пора осознать полную тупиковость войны, которую они затеяли против России руками режима Зеленского, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы слышите оценки, которые звучат со стороны трезвомыслящих политиков в НАТО, Евросоюзе. Лучше поздно, чем никогда. Пора им осознать полную тупиковость той войны, которую они затеяли руками режима Зеленского против Российской Федерации", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
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в мире, украина, россия, нато, сергей лавров, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Сергей Лавров, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров призвал западные страны осознать тупиковость их курса по Украине

Лавров: Западу пора осознать тупиковость курса по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. НАТО и ЕС пора осознать полную тупиковость войны, которую они затеяли против России руками режима Зеленского, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы слышите оценки, которые звучат со стороны трезвомыслящих политиков в НАТО, Евросоюзе. Лучше поздно, чем никогда. Пора им осознать полную тупиковость той войны, которую они затеяли руками режима Зеленского против Российской Федерации", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОСергей ЛавровЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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