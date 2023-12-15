https://ria.ru/20231215/ukraina-1916007820.html
На Украине приняли стратегию национальной идентичности до 2030 года
На Украине приняли стратегию национальной идентичности до 2030 года - РИА Новости, 15.12.2023
На Украине приняли стратегию национальной идентичности до 2030 года
Правительство Украины приняло стратегию национальной идентичности до 2030 года, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:31
2023-12-15T13:31
2023-12-15T13:31
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство Украины приняло стратегию национальной идентичности до 2030 года, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Одобрена… стратегия утверждения украинской национальной и гражданской идентичности на период до 2030 года, которая определяет приоритетные направления деятельности в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, стратегические цели и задачи по их достижению", - написал Мельничук. По его словам, стратегия направлена на организацию и координацию информационно-просветительской работы, формирование "системы кадрового обеспечения в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности". Он отметил, что утвержден план мероприятий по реализации стратегии в 2023-2025 годах.
https://ria.ru/20231013/ukraine-1902594393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине приняли стратегию национальной идентичности до 2030 года
Правительство Украины приняло стратегию национальной идентичности до 2030 года
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Правительство Украины приняло стратегию национальной идентичности до 2030 года, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале
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"Одобрена… стратегия утверждения украинской национальной и гражданской идентичности на период до 2030 года, которая определяет приоритетные направления деятельности в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, стратегические цели и задачи по их достижению", - написал Мельничук.
По его словам, стратегия направлена на организацию и координацию информационно-просветительской работы, формирование "системы кадрового обеспечения в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности". Он отметил, что утвержден план мероприятий по реализации стратегии в 2023-2025 годах.
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