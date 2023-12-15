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На Украине приняли стратегию национальной идентичности до 2030 года - РИА Новости, 15.12.2023
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13:31 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/ukraina-1916007820.html
На Украине приняли стратегию национальной идентичности до 2030 года
На Украине приняли стратегию национальной идентичности до 2030 года - РИА Новости, 15.12.2023
На Украине приняли стратегию национальной идентичности до 2030 года
Правительство Украины приняло стратегию национальной идентичности до 2030 года, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:31
2023-12-15T13:31
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство Украины приняло стратегию национальной идентичности до 2030 года, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Одобрена… стратегия утверждения украинской национальной и гражданской идентичности на период до 2030 года, которая определяет приоритетные направления деятельности в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, стратегические цели и задачи по их достижению", - написал Мельничук. По его словам, стратегия направлена на организацию и координацию информационно-просветительской работы, формирование "системы кадрового обеспечения в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности". Он отметил, что утвержден план мероприятий по реализации стратегии в 2023-2025 годах.
https://ria.ru/20231013/ukraine-1902594393.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине приняли стратегию национальной идентичности до 2030 года

Правительство Украины приняло стратегию национальной идентичности до 2030 года

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство Украины приняло стратегию национальной идентичности до 2030 года, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
"Одобрена… стратегия утверждения украинской национальной и гражданской идентичности на период до 2030 года, которая определяет приоритетные направления деятельности в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, стратегические цели и задачи по их достижению", - написал Мельничук.
По его словам, стратегия направлена на организацию и координацию информационно-просветительской работы, формирование "системы кадрового обеспечения в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности". Он отметил, что утвержден план мероприятий по реализации стратегии в 2023-2025 годах.
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