Рейтинг@Mail.ru
Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов, заявили в Киеве - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 15.12.2023 (обновлено: 11:46 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/ukraina-1915976278.html
Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов, заявили в Киеве
Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов, заявили в Киеве - РИА Новости, 15.12.2023
Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов, заявили в Киеве
Премьер Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале заявил, что ждет от Всемирного банка выделения 1,34 миллиарда долларов, которые пойдут, в частности, на выплату... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:43
2023-12-15T11:46
в мире
украина
киев
сша
денис шмыгаль
владимир зеленский
всемирный банк
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале заявил, что ждет от Всемирного банка выделения 1,34 миллиарда долларов, которые пойдут, в частности, на выплату пенсий и зарплат. &quot;Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета. Основная часть этого пакета финансирования — 1,086 миллиарда - это средства правительства Японии. Остальное - гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины&quot;, - написал Шмыгаль.Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 4 ноября заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231215/pomosch-1915972293.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_466:0:1990:1143_1920x0_80_0_0_0e3c7411d856fc8aea3163ab68c19096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, денис шмыгаль, владимир зеленский, всемирный банк, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, Киев, США, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Всемирный банк, Верховная Рада Украины, Евросоюз
Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов, заявили в Киеве

Шмыгаль: Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиардов долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале заявил, что ждет от Всемирного банка выделения 1,34 миллиарда долларов, которые пойдут, в частности, на выплату пенсий и зарплат.
«

"Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета. Основная часть этого пакета финансирования — 1,086 миллиарда - это средства правительства Японии. Остальное - гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины", - написал Шмыгаль.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 4 ноября заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Во Франции поприветствовали решение Венгрии заблокировать помощь Украине
Вчера, 11:17
 
В миреУкраинаКиевСШАДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВсемирный банкВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала