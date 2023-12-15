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Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов, заявили в Киеве

Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов, заявили в Киеве - РИА Новости, 15.12.2023

Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов, заявили в Киеве

Премьер Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале заявил, что ждет от Всемирного банка выделения 1,34 миллиарда долларов, которые пойдут, в частности, на выплату... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:43

2023-12-15T11:43

2023-12-15T11:46

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале заявил, что ждет от Всемирного банка выделения 1,34 миллиарда долларов, которые пойдут, в частности, на выплату пенсий и зарплат. "Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета. Основная часть этого пакета финансирования — 1,086 миллиарда - это средства правительства Японии. Остальное - гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины", - написал Шмыгаль.Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 4 ноября заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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в мире, украина, киев, сша, денис шмыгаль, владимир зеленский, всемирный банк, верховная рада украины, евросоюз