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Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов, заявили в Киеве
Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов, заявили в Киеве - РИА Новости, 15.12.2023
Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов, заявили в Киеве
Премьер Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале заявил, что ждет от Всемирного банка выделения 1,34 миллиарда долларов, которые пойдут, в частности, на выплату... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:43
2023-12-15T11:43
2023-12-15T11:46
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале заявил, что ждет от Всемирного банка выделения 1,34 миллиарда долларов, которые пойдут, в частности, на выплату пенсий и зарплат. "Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета. Основная часть этого пакета финансирования — 1,086 миллиарда - это средства правительства Японии. Остальное - гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины", - написал Шмыгаль.Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 4 ноября заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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В мире, Украина, Киев, США, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Всемирный банк, Верховная Рада Украины, Евросоюз
Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов, заявили в Киеве
Шмыгаль: Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиардов долларов