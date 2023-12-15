https://ria.ru/20231215/ukraina-1915969968.html

Каждый день. В Британии сделали шокирующее заявление о Киеве

Каждый день. В Британии сделали шокирующее заявление о Киеве - РИА Новости, 15.12.2023

Каждый день. В Британии сделали шокирующее заявление о Киеве

В первые месяцы украинского конфликта многие западные обыватели следили за его ходом ежедневно. Но теперь ситуация изменилась. Украина стала "вчерашней... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:58

2023-12-15T10:58

2023-12-15T10:58

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владимир путин

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Западное общество утратило интерес к украинскому конфликту, пишет обозревательница The Spectator Лайонел Шрайвер. "В первые месяцы украинского конфликта многие западные обыватели следили за его ходом ежедневно. Но теперь ситуация изменилась. Украина стала "вчерашней новостью", и на Западе начинают терять к ней интерес", — говорится в публикации. По мнению автора, с каждым днем становится все очевиднее, что Киев в его противостоянии с Москвой не ждет "счастливая концовка". "Украинская армия несет огромные потери, и никакие поставки вооружения НАТО не способны исправить эту ситуацию", — пишет Шрайвер. Она считает, что США и их союзникам пора призвать правительство Владимира Зеленского вступить в переговоры с Россией, чтобы "довести эту удручающую войну до ее удручающего завершения" и согласиться на территориальные уступки. "А давать украинцам ровно столько оружия, чтобы они продолжали сражаться до последнего мужчины и женщины, — "не просто аморально, это убийство", — заключила Шрайвер. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231215/sholts-1915952918.html

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в мире, владимир зеленский, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины