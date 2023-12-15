Каждый день. В Британии сделали шокирующее заявление о Киеве

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The Spectator: Запад утратил интерес к конфликту на Украине
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Западное общество утратило интерес к украинскому конфликту, пишет обозревательница The Spectator Лайонел Шрайвер.
"В первые месяцы украинского конфликта многие западные обыватели следили за его ходом ежедневно. Но теперь ситуация изменилась. Украина стала "вчерашней новостью", и на Западе начинают терять к ней интерес", — говорится в публикации.
"В первые месяцы украинского конфликта многие западные обыватели следили за его ходом ежедневно. Но теперь ситуация изменилась. Украина стала "вчерашней новостью", и на Западе начинают терять к ней интерес", — говорится в публикации.
По мнению автора, с каждым днем становится все очевиднее, что Киев в его противостоянии с Москвой не ждет "счастливая концовка".
"Украинская армия несет огромные потери, и никакие поставки вооружения НАТО не способны исправить эту ситуацию", — пишет Шрайвер.
Она считает, что США и их союзникам пора призвать правительство Владимира Зеленского вступить в переговоры с Россией, чтобы "довести эту удручающую войну до ее удручающего завершения" и согласиться на территориальные уступки.
"А давать украинцам ровно столько оружия, чтобы они продолжали сражаться до последнего мужчины и женщины, — "не просто аморально, это убийство", — заключила Шрайвер.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
"Украинская армия несет огромные потери, и никакие поставки вооружения НАТО не способны исправить эту ситуацию", — пишет Шрайвер.
Она считает, что США и их союзникам пора призвать правительство Владимира Зеленского вступить в переговоры с Россией, чтобы "довести эту удручающую войну до ее удручающего завершения" и согласиться на территориальные уступки.
"А давать украинцам ровно столько оружия, чтобы они продолжали сражаться до последнего мужчины и женщины, — "не просто аморально, это убийство", — заключила Шрайвер.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.