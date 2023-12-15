https://ria.ru/20231215/tula-1916063087.html

В Туле крыша пятиэтажки провалилась под тяжестью снега

В Туле крыша пятиэтажки провалилась под тяжестью снега - РИА Новости, 15.12.2023

В Туле крыша пятиэтажки провалилась под тяжестью снега

Крыша пятиэтажного многоквартирного дома в Туле частично обрушилась под тяжестью снега, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Илья Беспалов. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:21

2023-12-15T16:21

2023-12-15T16:22

происшествия

тула

жкх

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Крыша пятиэтажного многоквартирного дома в Туле частично обрушилась под тяжестью снега, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Илья Беспалов. "Сегодня из-за сильного снегопада и высокой снежной нагрузки частично сложилась кровля над двумя подъездами в пятиэтажном доме", - сказал он в своем Telegram-канале. Жизни и здоровью людей ничто не угрожает, добавил Беспалов. По данным администрации Тулы, сейчас крыши чистят от снега для проведения демонтажных работ, обследования состояния конструкций. Далее подрядная организация приступит к ремонту. "Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев рассказал, что повреждений в квартирах нет, все инженерные системы работают в штатном режиме", - информируют власти.

https://ria.ru/20231215/dtp-1915966388.html

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2023

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происшествия, тула, жкх