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В Туле крыша пятиэтажки провалилась под тяжестью снега - РИА Новости, 15.12.2023
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16:21 15.12.2023 (обновлено: 16:22 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/tula-1916063087.html
В Туле крыша пятиэтажки провалилась под тяжестью снега
В Туле крыша пятиэтажки провалилась под тяжестью снега - РИА Новости, 15.12.2023
В Туле крыша пятиэтажки провалилась под тяжестью снега
Крыша пятиэтажного многоквартирного дома в Туле частично обрушилась под тяжестью снега, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Илья Беспалов. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:21
2023-12-15T16:22
происшествия
тула
жкх
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Крыша пятиэтажного многоквартирного дома в Туле частично обрушилась под тяжестью снега, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Илья Беспалов. "Сегодня из-за сильного снегопада и высокой снежной нагрузки частично сложилась кровля над двумя подъездами в пятиэтажном доме", - сказал он в своем Telegram-канале. Жизни и здоровью людей ничто не угрожает, добавил Беспалов. По данным администрации Тулы, сейчас крыши чистят от снега для проведения демонтажных работ, обследования состояния конструкций. Далее подрядная организация приступит к ремонту. "Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев рассказал, что повреждений в квартирах нет, все инженерные системы работают в штатном режиме", - информируют власти.
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происшествия, тула, жкх
Происшествия, Тула, ЖКХ
В Туле крыша пятиэтажки провалилась под тяжестью снега

В Туле пятиэтажного многоквартирного дома провалилась под тяжестью снега

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Крыша пятиэтажного многоквартирного дома в Туле частично обрушилась под тяжестью снега, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Илья Беспалов.
«
"Сегодня из-за сильного снегопада и высокой снежной нагрузки частично сложилась кровля над двумя подъездами в пятиэтажном доме", - сказал он в своем Telegram-канале.
Жизни и здоровью людей ничто не угрожает, добавил Беспалов.
По данным администрации Тулы, сейчас крыши чистят от снега для проведения демонтажных работ, обследования состояния конструкций. Далее подрядная организация приступит к ремонту.
"Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев рассказал, что повреждений в квартирах нет, все инженерные системы работают в штатном режиме", - информируют власти.
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