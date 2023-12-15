https://ria.ru/20231215/tula-1916063087.html
В Туле крыша пятиэтажки провалилась под тяжестью снега
В Туле крыша пятиэтажки провалилась под тяжестью снега - РИА Новости, 15.12.2023
В Туле крыша пятиэтажки провалилась под тяжестью снега
Крыша пятиэтажного многоквартирного дома в Туле частично обрушилась под тяжестью снега, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Илья Беспалов. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:21
2023-12-15T16:21
2023-12-15T16:22
происшествия
тула
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Крыша пятиэтажного многоквартирного дома в Туле частично обрушилась под тяжестью снега, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Илья Беспалов. "Сегодня из-за сильного снегопада и высокой снежной нагрузки частично сложилась кровля над двумя подъездами в пятиэтажном доме", - сказал он в своем Telegram-канале. Жизни и здоровью людей ничто не угрожает, добавил Беспалов. По данным администрации Тулы, сейчас крыши чистят от снега для проведения демонтажных работ, обследования состояния конструкций. Далее подрядная организация приступит к ремонту. "Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев рассказал, что повреждений в квартирах нет, все инженерные системы работают в штатном режиме", - информируют власти.
https://ria.ru/20231215/dtp-1915966388.html
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, жкх
В Туле крыша пятиэтажки провалилась под тяжестью снега
В Туле пятиэтажного многоквартирного дома провалилась под тяжестью снега
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости.
Крыша пятиэтажного многоквартирного дома в Туле частично обрушилась под тяжестью снега, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Илья Беспалов
.
«
"Сегодня из-за сильного снегопада и высокой снежной нагрузки частично сложилась кровля над двумя подъездами в пятиэтажном доме", - сказал он в своем Telegram-канале.
Жизни и здоровью людей ничто не угрожает, добавил Беспалов.
По данным администрации Тулы, сейчас крыши чистят от снега для проведения демонтажных работ, обследования состояния конструкций. Далее подрядная организация приступит к ремонту.
"Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев рассказал, что повреждений в квартирах нет, все инженерные системы работают в штатном режиме", - информируют власти.
В Тульской области произошло массовое ДТП на трассе М-4