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Вильфанд пошутил над именем циклона, завалившего Москву снегом - РИА Новости, 15.12.2023
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11:58 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/tsiklon-1915978821.html
Вильфанд пошутил над именем циклона, завалившего Москву снегом
Вильфанд пошутил над именем циклона, завалившего Москву снегом - РИА Новости, 15.12.2023
Вильфанд пошутил над именем циклона, завалившего Москву снегом
Ни одна национальная метеослужба не присваивает имена циклонам в умеренных широтах, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:58
2023-12-15T11:58
в мире
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
берлин (город)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ни одна национальная метеослужба не присваивает имена циклонам в умеренных широтах, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя сообщения прессы, что засыпавший Москву снегом циклон называется "Ваня". "Метеорологи никогда не дают наименования нетропическим циклонам. Для тропических циклонов – да, существуют названия, они заранее распределены, потому что каждый тропический циклон – это индивидуум, это персона, он неповторим, а в умеренных и высоких широтах это ежедневно. Сейчас в Северном полушарии пара десятков циклонов, называть их нет никакого смысла", - сказал Вильфанд. По его словам, если циклоны в умеренных широтах все же получают названия в СМИ, синоптики не возражают и относятся к этому "с доброй иронией". "Это коммерческое мероприятие. Свободный университет в Берлине, там хороший метеорологический факультет, но они начали коммерцией заниматься и за деньги присваивают циклонам имена. Например, вы хотите подарок сделать девушке на день рождения и называете ее именем циклон", - добавил Вильфанд. По его словам, присвоить имя циклону у немецкого университета стоит около 200 евро, антициклону - порядка 300 евро. Это связано с тем, что антициклоны существуют дольше.
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в мире, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, берлин (город)
В мире, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Берлин (город)
Вильфанд пошутил над именем циклона, завалившего Москву снегом

Вильлфанд: немецкие метеорологи за деньги дают имена нетропическим циклонам

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные автомобили в Москве
Заснеженные автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заснеженные автомобили в Москве
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ни одна национальная метеослужба не присваивает имена циклонам в умеренных широтах, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя сообщения прессы, что засыпавший Москву снегом циклон называется "Ваня".
«
"Метеорологи никогда не дают наименования нетропическим циклонам. Для тропических циклонов – да, существуют названия, они заранее распределены, потому что каждый тропический циклон – это индивидуум, это персона, он неповторим, а в умеренных и высоких широтах это ежедневно. Сейчас в Северном полушарии пара десятков циклонов, называть их нет никакого смысла", - сказал Вильфанд.
По его словам, если циклоны в умеренных широтах все же получают названия в СМИ, синоптики не возражают и относятся к этому "с доброй иронией".
"Это коммерческое мероприятие. Свободный университет в Берлине, там хороший метеорологический факультет, но они начали коммерцией заниматься и за деньги присваивают циклонам имена. Например, вы хотите подарок сделать девушке на день рождения и называете ее именем циклон", - добавил Вильфанд.
По его словам, присвоить имя циклону у немецкого университета стоит около 200 евро, антициклону - порядка 300 евро. Это связано с тем, что антициклоны существуют дольше.
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