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Набиуллина: ЦБ близок к завершению цикла ужесточения монетарной политики
Набиуллина: ЦБ близок к завершению цикла ужесточения монетарной политики - РИА Новости, 15.12.2023
Набиуллина: ЦБ близок к завершению цикла ужесточения монетарной политики
Банк России близок к завершению цикла ужесточения монетарной политики, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:18
2023-12-15T15:18
2023-12-15T15:34
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банк России близок к завершению цикла ужесточения монетарной политики, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Если исходить из нашего базового сценария - да, наверное, действительно мы близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции", - сказала она на пресс-конференции."Конкретные решения по ставкам мы будем принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения нашего прогноза. Напомню, следующее у нас заседание - это опорное заседание, когда мы будем обновлять прогноз", - добавила Набиуллина.ЦБ РФ в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 16 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20231214/ekonomika-1915725808.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина: ЦБ близок к завершению цикла ужесточения монетарной политики
Набиуллина: ЦБ близок к завершению цикла повышения ставки