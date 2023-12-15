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ЦБ повысил ключевую ставку - РИА Новости, 15.12.2023
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13:31 15.12.2023 (обновлено: 16:24 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/tsb-1916007602.html
ЦБ повысил ключевую ставку
ЦБ повысил ключевую ставку - РИА Новости, 15.12.2023
ЦБ повысил ключевую ставку
Центральный банк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в пресс-релизе регулятора. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:31
2023-12-15T16:24
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Центральный банк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в пресс-релизе регулятора."Совет директоров Банка России &lt;...&gt; принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16,00% годовых", — сказано в заявлении.Как сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в регуляторе не планируют дальнейшего ужесточения монетарной политики.&quot;Если исходить из нашего базового сценария — да, наверное, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки&quot;, — сказала она.При этом Набиуллина подчеркнула, что конкретные решения будут зависеть от ситуации.Банк России с июля повышает ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Сначала инструмент увеличили на один процентный пункт, но в августе на фоне падения рубля ЦБ повысил ставку сразу на 3,5 процентного пункта. В сентябре — еще на один, в октябре — на два, доведя показатель до 15%.Опрошенные РИА Новости аналитики в основном ожидали, что в эту пятницу регулятор повысит ставку на фоне по-прежнему высокой инфляции и разогретого розничного кредитования.Как отмечается в релизе ЦБ, по итогам года инфляция ожидается в районе 7,5%. При этом рост ВВП превысит три процента, что выше октябрьского прогноза.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил ключевую ставку

ЦБ повысил ключевую ставку до 16 процентов годовых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Центральный банк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в пресс-релизе регулятора.
"Совет директоров Банка России <...> принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16,00% годовых", — сказано в заявлении.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

Как сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в регуляторе не планируют дальнейшего ужесточения монетарной политики.
«

"Если исходить из нашего базового сценария — да, наверное, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки", — сказала она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что конкретные решения будут зависеть от ситуации.
Банк России с июля повышает ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Сначала инструмент увеличили на один процентный пункт, но в августе на фоне падения рубля ЦБ повысил ставку сразу на 3,5 процентного пункта. В сентябре — еще на один, в октябре — на два, доведя показатель до 15%.
Опрошенные РИА Новости аналитики в основном ожидали, что в эту пятницу регулятор повысит ставку на фоне по-прежнему высокой инфляции и разогретого розничного кредитования.
Как отмечается в релизе ЦБ, по итогам года инфляция ожидается в районе 7,5%. При этом рост ВВП превысит три процента, что выше октябрьского прогноза.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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