https://ria.ru/20231215/tsb-1916007602.html

ЦБ повысил ключевую ставку

ЦБ повысил ключевую ставку - РИА Новости, 15.12.2023

ЦБ повысил ключевую ставку

Центральный банк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в пресс-релизе регулятора. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:31

2023-12-15T13:31

2023-12-15T16:24

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Центральный банк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, говорится в пресс-релизе регулятора."Совет директоров Банка России <...> принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16,00% годовых", — сказано в заявлении.Как сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в регуляторе не планируют дальнейшего ужесточения монетарной политики."Если исходить из нашего базового сценария — да, наверное, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки", — сказала она.При этом Набиуллина подчеркнула, что конкретные решения будут зависеть от ситуации.Банк России с июля повышает ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Сначала инструмент увеличили на один процентный пункт, но в августе на фоне падения рубля ЦБ повысил ставку сразу на 3,5 процентного пункта. В сентябре — еще на один, в октябре — на два, доведя показатель до 15%.Опрошенные РИА Новости аналитики в основном ожидали, что в эту пятницу регулятор повысит ставку на фоне по-прежнему высокой инфляции и разогретого розничного кредитования.Как отмечается в релизе ЦБ, по итогам года инфляция ожидается в районе 7,5%. При этом рост ВВП превысит три процента, что выше октябрьского прогноза.

https://ria.ru/20231212/rubl-1915201484.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)