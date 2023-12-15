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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.12.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T23:27
2023-12-15T23:27
2023-12-15T23:27
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога по областям была объявлена с 22.45 по мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, николаевская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Николаевская область, Украина, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу