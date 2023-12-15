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В Свердловской области мальчика убило током от гирлянды
В Свердловской области мальчика убило током от гирлянды - РИА Новости, 15.12.2023
В Свердловской области мальчика убило током от гирлянды
Мальчика убило током от гирлянды в свердловском Красноуфимске, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:32
2023-12-15T16:32
2023-12-15T16:32
происшествия
красноуфимск
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Мальчика убило током от гирлянды в свердловском Красноуфимске, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, информация об инциденте поступила в полицию Красноуфимска в четверг в 9.00 мск от фельдшера "скорой". "Все произошло, когда мама находилась на кухне и готовила пищу. Дима, увидев красивые светящиеся фонарики от новогодней гирлянды, потянулся к ним, взявшись за провод. В итоге произошел обрыв проводки, повлекший смертельную электротравму. Прибывшие врачи, к большому сожалению, не смогли спасти малыша", - сказал Горелых. Признаков насильственной смерти и криминала при осмотре места происшествия не обнаружено. Семья, где воспитывался мальчик, на учете в ПДН не состоит, проживает в частном доме. "Глава семьи, 1982 года рождения, в тот роковой момент дома отсутствовал, был на работе, трудится слесарем в местном коммерческом предприятии. Мама, 1988 года рождения, помощник воспитателя в детском саду, но сейчас находится в декретном отпуске. У отца с матерью, кроме погибшего мальчика, есть еще двое сыновей, 2007 и 2020 годов рождения", - отметил представитель полиции. Как добавили в региональном управлении СК, погибший мальчик - 2022 года рождения, начата процессуальная проверка.
https://ria.ru/20231205/girlyanda-1913942084.html
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происшествия, красноуфимск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноуфимск, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области мальчика убило током от гирлянды
В свердловском Красноуфимске мальчика убило током от гирлянды
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Мальчика убило током от гирлянды в свердловском Красноуфимске, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, информация об инциденте поступила в полицию Красноуфимска в четверг в 9.00 мск от фельдшера "скорой".
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"Все произошло, когда мама находилась на кухне и готовила пищу. Дима, увидев красивые светящиеся фонарики от новогодней гирлянды, потянулся к ним, взявшись за провод. В итоге произошел обрыв проводки, повлекший смертельную электротравму. Прибывшие врачи, к большому сожалению, не смогли спасти малыша", - сказал Горелых.
Признаков насильственной смерти и криминала при осмотре места происшествия не обнаружено. Семья, где воспитывался мальчик, на учете в ПДН не состоит, проживает в частном доме.
"Глава семьи, 1982 года рождения, в тот роковой момент дома отсутствовал, был на работе, трудится слесарем в местном коммерческом предприятии. Мама, 1988 года рождения, помощник воспитателя в детском саду, но сейчас находится в декретном отпуске. У отца с матерью, кроме погибшего мальчика, есть еще двое сыновей, 2007 и 2020 годов рождения", - отметил представитель полиции.
Как добавили в региональном управлении СК
, погибший мальчик - 2022 года рождения, начата процессуальная проверка.
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