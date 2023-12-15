https://ria.ru/20231215/tok-1916067069.html

В Свердловской области мальчика убило током от гирлянды

В Свердловской области мальчика убило током от гирлянды - РИА Новости, 15.12.2023

В Свердловской области мальчика убило током от гирлянды

Мальчика убило током от гирлянды в свердловском Красноуфимске, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:32

2023-12-15T16:32

2023-12-15T16:32

происшествия

красноуфимск

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Мальчика убило током от гирлянды в свердловском Красноуфимске, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, информация об инциденте поступила в полицию Красноуфимска в четверг в 9.00 мск от фельдшера "скорой". "Все произошло, когда мама находилась на кухне и готовила пищу. Дима, увидев красивые светящиеся фонарики от новогодней гирлянды, потянулся к ним, взявшись за провод. В итоге произошел обрыв проводки, повлекший смертельную электротравму. Прибывшие врачи, к большому сожалению, не смогли спасти малыша", - сказал Горелых. Признаков насильственной смерти и криминала при осмотре места происшествия не обнаружено. Семья, где воспитывался мальчик, на учете в ПДН не состоит, проживает в частном доме. "Глава семьи, 1982 года рождения, в тот роковой момент дома отсутствовал, был на работе, трудится слесарем в местном коммерческом предприятии. Мама, 1988 года рождения, помощник воспитателя в детском саду, но сейчас находится в декретном отпуске. У отца с матерью, кроме погибшего мальчика, есть еще двое сыновей, 2007 и 2020 годов рождения", - отметил представитель полиции. Как добавили в региональном управлении СК, погибший мальчик - 2022 года рождения, начата процессуальная проверка.

https://ria.ru/20231205/girlyanda-1913942084.html

https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906887870.html

красноуфимск

свердловская область

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происшествия, красноуфимск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)