https://ria.ru/20231215/tigrenok-1915939509.html

Найденный на трассе в Хабаровском крае тигренок идет на поправку

Найденный на трассе в Хабаровском крае тигренок идет на поправку - РИА Новости, 15.12.2023

Найденный на трассе в Хабаровском крае тигренок идет на поправку

Найденный на трассе в ноябре в Хабаровском крае и прооперированный тигренок с травмами лап идет на поправку, ему выбирают кличку, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T05:11

2023-12-15T05:11

2023-12-15T07:17

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россия

амурский район

михаил дегтярев

международный союз охраны природы

сергей арамилев

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ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Найденный на трассе в ноябре в Хабаровском крае и прооперированный тигренок с травмами лап идет на поправку, ему выбирают кличку, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Тигренка на третьем месяце жизни заметили водители на трассе в окрестностях села Вознесенское Амурского района 7 ноября. Когда ему посигналили автомобильным клаксоном, хищник попытался скрыться с дороги, хромая: у него были повреждены лапки. Очевидцы спасли маленького дикого зверя — он был в сильном стрессе и очень замерз. Хищника доставили в ветлечебницу Комсомольска-на-Амуре, где снимок показал, что у тигренка перелом левой плечевой кости без смещения. Дальнейшее обследование провели в Хабаровске — обнаружили еще ряд повреждений и прооперировали, чтобы начался процесс срастания плечевой кости. Как уточнил глава региона, у зверька был обнаружен перелом двух лап. "Тигренок идет на поправку. В дикую природу этот самец уже не попадет. После выздоровления тигр будет передан в один из зоосадов... В данное время тигренок находится на реабилитации в охотнадзоре в селе Сосновка. Пришло время дать имя малышу", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Голосование глава региона также открыл у себя на канале. На выбор людям предложено определиться с именем малышу среди пяти кличек: Амур, Арсений, Бархат, Василий и Ерофей. После 1162 голосов лидирует Бархат с 39%. На втором месте кличка Ерофей (19%) и на третьем — Амур (17%). Как ранее сообщал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, если с найденным малышом тигрицы не было рядом, это не значит, что она обязательно погибла. Возможно, она ушла со здоровым тигренком, оставив травмированного. Снегопад не позволил найти на месте обнаружения тигренка следы его матери. Но специалисты обеспокоены ее судьбой. Почему тигренок оказался в таком состоянии пока неизвестно, одна из версий — наезд автомототранспорта. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В России эти хищники обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.

https://ria.ru/20231213/pozhar-1915454845.html

хабаровский край

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хабаровский край, россия, амурский район, михаил дегтярев, международный союз охраны природы, сергей арамилев