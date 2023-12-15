Рейтинг@Mail.ru
Найденный на трассе в Хабаровском крае тигренок идет на поправку - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
05:11 15.12.2023 (обновлено: 07:17 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/tigrenok-1915939509.html
Найденный на трассе в Хабаровском крае тигренок идет на поправку
Найденный на трассе в Хабаровском крае тигренок идет на поправку - РИА Новости, 15.12.2023
Найденный на трассе в Хабаровском крае тигренок идет на поправку
Найденный на трассе в ноябре в Хабаровском крае и прооперированный тигренок с травмами лап идет на поправку, ему выбирают кличку, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T05:11
2023-12-15T07:17
хорошие новости
хабаровский край
россия
амурский район
михаил дегтярев
международный союз охраны природы
сергей арамилев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752328439_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_b4792ae3fa724faecef99d99ad0b0100.jpg
ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Найденный на трассе в ноябре в Хабаровском крае и прооперированный тигренок с травмами лап идет на поправку, ему выбирают кличку, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Тигренка на третьем месяце жизни заметили водители на трассе в окрестностях села Вознесенское Амурского района 7 ноября. Когда ему посигналили автомобильным клаксоном, хищник попытался скрыться с дороги, хромая: у него были повреждены лапки. Очевидцы спасли маленького дикого зверя — он был в сильном стрессе и очень замерз. Хищника доставили в ветлечебницу Комсомольска-на-Амуре, где снимок показал, что у тигренка перелом левой плечевой кости без смещения. Дальнейшее обследование провели в Хабаровске — обнаружили еще ряд повреждений и прооперировали, чтобы начался процесс срастания плечевой кости. Как уточнил глава региона, у зверька был обнаружен перелом двух лап. "Тигренок идет на поправку. В дикую природу этот самец уже не попадет. После выздоровления тигр будет передан в один из зоосадов... В данное время тигренок находится на реабилитации в охотнадзоре в селе Сосновка. Пришло время дать имя малышу", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Голосование глава региона также открыл у себя на канале. На выбор людям предложено определиться с именем малышу среди пяти кличек: Амур, Арсений, Бархат, Василий и Ерофей. После 1162 голосов лидирует Бархат с 39%. На втором месте кличка Ерофей (19%) и на третьем — Амур (17%). Как ранее сообщал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, если с найденным малышом тигрицы не было рядом, это не значит, что она обязательно погибла. Возможно, она ушла со здоровым тигренком, оставив травмированного. Снегопад не позволил найти на месте обнаружения тигренка следы его матери. Но специалисты обеспокоены ее судьбой. Почему тигренок оказался в таком состоянии пока неизвестно, одна из версий — наезд автомототранспорта. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В России эти хищники обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.
https://ria.ru/20231213/pozhar-1915454845.html
хабаровский край
россия
амурский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752328439_0:0:2681:2010_1920x0_80_0_0_4f65034c2f292b1161ef096574b4f71d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, россия, амурский район, михаил дегтярев, международный союз охраны природы, сергей арамилев
Хорошие новости, Хабаровский край, Россия, Амурский район, Михаил Дегтярев, Международный союз охраны природы, Сергей Арамилев
Найденный на трассе в Хабаровском крае тигренок идет на поправку

Дегтярев: найденный на трассе в Хабаровском крае тигренок идет на поправку

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурские тигрята
Амурские тигрята - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Амурские тигрята. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Найденный на трассе в ноябре в Хабаровском крае и прооперированный тигренок с травмами лап идет на поправку, ему выбирают кличку, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Тигренка на третьем месяце жизни заметили водители на трассе в окрестностях села Вознесенское Амурского района 7 ноября. Когда ему посигналили автомобильным клаксоном, хищник попытался скрыться с дороги, хромая: у него были повреждены лапки. Очевидцы спасли маленького дикого зверя — он был в сильном стрессе и очень замерз. Хищника доставили в ветлечебницу Комсомольска-на-Амуре, где снимок показал, что у тигренка перелом левой плечевой кости без смещения. Дальнейшее обследование провели в Хабаровске — обнаружили еще ряд повреждений и прооперировали, чтобы начался процесс срастания плечевой кости. Как уточнил глава региона, у зверька был обнаружен перелом двух лап.
«
"Тигренок идет на поправку. В дикую природу этот самец уже не попадет. После выздоровления тигр будет передан в один из зоосадов... В данное время тигренок находится на реабилитации в охотнадзоре в селе Сосновка. Пришло время дать имя малышу", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Голосование глава региона также открыл у себя на канале. На выбор людям предложено определиться с именем малышу среди пяти кличек: Амур, Арсений, Бархат, Василий и Ерофей. После 1162 голосов лидирует Бархат с 39%. На втором месте кличка Ерофей (19%) и на третьем — Амур (17%).
Как ранее сообщал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, если с найденным малышом тигрицы не было рядом, это не значит, что она обязательно погибла. Возможно, она ушла со здоровым тигренком, оставив травмированного. Снегопад не позволил найти на месте обнаружения тигренка следы его матери. Но специалисты обеспокоены ее судьбой. Почему тигренок оказался в таком состоянии пока неизвестно, одна из версий — наезд автомототранспорта.
В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В России эти хищники обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.
Видео с места пожара в конюшне в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
При пожаре в конюшне на востоке Москвы спасли пять лошадей
13 декабря, 09:41
 
Хорошие новостиХабаровский крайРоссияАмурский районМихаил ДегтяревМеждународный союз охраны природыСергей Арамилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала