Российские таможенники нашли череп древнего носорога при проверке почты
Череп древнего носорога остался в России благодаря бдительности таможенников
Сотрудник таможенной службы РФ . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 15 дек - РИА Новости. Череп древнего шерстистого носорога, который был отправлен почтой из Якутии в США, обнаружили калининградские таможенники, относящийся к категории культурных ценностей предмет остался в России, сообщает пресс-служба региональной таможни.
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"Череп древнего шерстистого носорога принадлежал гражданину РФ, который отправил посылкой из Якутии в США через Калининград. В ходе проведения таможенного контроля данной посылки калининградские таможенники обнаружили, что культурная ценность перемещается без разрешительных документов", - говорится в сообщении.
Отмечено, что череп отдали на экспертизу, которая установила: представленный образец является частью ископаемого млекопитающего вымершего вида шерстистого носорога и относится к категории культурных ценностей. Это редкий образец, представляющий интерес для палеонтологии. Он весит почти 13 килограммов, а его длина более 80 сантиметров. Таможня возбудила дело об административной ответственности, но на его рассмотрение владелец не явился. Суд признал имущество бесхозным, и культурная ценность обращена в собственность государства.
"Сотрудники Калининградской областной таможни передали представителям управления Минкультуры России по СЗФО череп шерстистого носорога, который планировали незаконно вывезти с территории России", - говорится в сообщении.
Шерстистый носорог или волосатый носорог является вымершим млекопитающим семейства носороговые отряда непарнокопытные. Был распространен в Евразии, являлся типичным представителем так называемой мамонтовой фауны, окончательно исчез 8-14 тысяч лет назад. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения.