Рейтинг@Mail.ru
Российские таможенники нашли череп древнего носорога при проверке почты - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/tamozhnya-1915977253.html
Российские таможенники нашли череп древнего носорога при проверке почты
Российские таможенники нашли череп древнего носорога при проверке почты - РИА Новости, 15.12.2023
Российские таможенники нашли череп древнего носорога при проверке почты
Череп древнего шерстистого носорога, который был отправлен почтой из Якутии в США, обнаружили калининградские таможенники, относящийся к категории культурных... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:49
2023-12-15T11:49
россия
сша
калининград
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898065800_0:39:3076:1769_1920x0_80_0_0_55406a6f8066046fb29076cf57441154.jpg
КАЛИНИНГРАД, 15 дек - РИА Новости. Череп древнего шерстистого носорога, который был отправлен почтой из Якутии в США, обнаружили калининградские таможенники, относящийся к категории культурных ценностей предмет остался в России, сообщает пресс-служба региональной таможни. "Череп древнего шерстистого носорога принадлежал гражданину РФ, который отправил посылкой из Якутии в США через Калининград. В ходе проведения таможенного контроля данной посылки калининградские таможенники обнаружили, что культурная ценность перемещается без разрешительных документов", - говорится в сообщении. Отмечено, что череп отдали на экспертизу, которая установила: представленный образец является частью ископаемого млекопитающего вымершего вида шерстистого носорога и относится к категории культурных ценностей. Это редкий образец, представляющий интерес для палеонтологии. Он весит почти 13 килограммов, а его длина более 80 сантиметров. Таможня возбудила дело об административной ответственности, но на его рассмотрение владелец не явился. Суд признал имущество бесхозным, и культурная ценность обращена в собственность государства. "Сотрудники Калининградской областной таможни передали представителям управления Минкультуры России по СЗФО череп шерстистого носорога, который планировали незаконно вывезти с территории России", - говорится в сообщении. Шерстистый носорог или волосатый носорог является вымершим млекопитающим семейства носороговые отряда непарнокопытные. Был распространен в Евразии, являлся типичным представителем так называемой мамонтовой фауны, окончательно исчез 8-14 тысяч лет назад. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения.
https://ria.ru/20230920/tamozhnya-1897505688.html
https://ria.ru/20230807/piyavki-1888723118.html
россия
сша
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898065800_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_33806fba59067832857eb00045e860a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, калининград, происшествия
Россия, США, Калининград, Происшествия
Российские таможенники нашли череп древнего носорога при проверке почты

Череп древнего носорога остался в России благодаря бдительности таможенников

© РИА Новости / Александр КондратюкСотрудник таможенной службы РФ
Сотрудник таможенной службы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Сотрудник таможенной службы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 15 дек - РИА Новости. Череп древнего шерстистого носорога, который был отправлен почтой из Якутии в США, обнаружили калининградские таможенники, относящийся к категории культурных ценностей предмет остался в России, сообщает пресс-служба региональной таможни.
«
"Череп древнего шерстистого носорога принадлежал гражданину РФ, который отправил посылкой из Якутии в США через Калининград. В ходе проведения таможенного контроля данной посылки калининградские таможенники обнаружили, что культурная ценность перемещается без разрешительных документов", - говорится в сообщении.
Изъятые у пассажира из Баку золотые часы. 20 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Домодедово у туриста из Баку изъяли дорогие часы
20 сентября, 13:30
Отмечено, что череп отдали на экспертизу, которая установила: представленный образец является частью ископаемого млекопитающего вымершего вида шерстистого носорога и относится к категории культурных ценностей. Это редкий образец, представляющий интерес для палеонтологии. Он весит почти 13 килограммов, а его длина более 80 сантиметров. Таможня возбудила дело об административной ответственности, но на его рассмотрение владелец не явился. Суд признал имущество бесхозным, и культурная ценность обращена в собственность государства.
"Сотрудники Калининградской областной таможни передали представителям управления Минкультуры России по СЗФО череп шерстистого носорога, который планировали незаконно вывезти с территории России", - говорится в сообщении.
Шерстистый носорог или волосатый носорог является вымершим млекопитающим семейства носороговые отряда непарнокопытные. Был распространен в Евразии, являлся типичным представителем так называемой мамонтовой фауны, окончательно исчез 8-14 тысяч лет назад. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения.
Сотрудник Международного центра медицинской пиявки в Раменском районе демонстрирует пиявку - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В Эстонии у россиянина конфисковали 21 пиявку в пользу государства
7 августа, 19:36
 
РоссияСШАКалининградПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала