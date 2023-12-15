https://ria.ru/20231215/tamozhnya-1915977253.html

Российские таможенники нашли череп древнего носорога при проверке почты

Российские таможенники нашли череп древнего носорога при проверке почты - РИА Новости, 15.12.2023

Российские таможенники нашли череп древнего носорога при проверке почты

Череп древнего шерстистого носорога, который был отправлен почтой из Якутии в США, обнаружили калининградские таможенники, относящийся к категории культурных... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:49

2023-12-15T11:49

2023-12-15T11:49

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КАЛИНИНГРАД, 15 дек - РИА Новости. Череп древнего шерстистого носорога, который был отправлен почтой из Якутии в США, обнаружили калининградские таможенники, относящийся к категории культурных ценностей предмет остался в России, сообщает пресс-служба региональной таможни. "Череп древнего шерстистого носорога принадлежал гражданину РФ, который отправил посылкой из Якутии в США через Калининград. В ходе проведения таможенного контроля данной посылки калининградские таможенники обнаружили, что культурная ценность перемещается без разрешительных документов", - говорится в сообщении. Отмечено, что череп отдали на экспертизу, которая установила: представленный образец является частью ископаемого млекопитающего вымершего вида шерстистого носорога и относится к категории культурных ценностей. Это редкий образец, представляющий интерес для палеонтологии. Он весит почти 13 килограммов, а его длина более 80 сантиметров. Таможня возбудила дело об административной ответственности, но на его рассмотрение владелец не явился. Суд признал имущество бесхозным, и культурная ценность обращена в собственность государства. "Сотрудники Калининградской областной таможни передали представителям управления Минкультуры России по СЗФО череп шерстистого носорога, который планировали незаконно вывезти с территории России", - говорится в сообщении. Шерстистый носорог или волосатый носорог является вымершим млекопитающим семейства носороговые отряда непарнокопытные. Был распространен в Евразии, являлся типичным представителем так называемой мамонтовой фауны, окончательно исчез 8-14 тысяч лет назад. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения.

https://ria.ru/20230920/tamozhnya-1897505688.html

https://ria.ru/20230807/piyavki-1888723118.html

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россия, сша, калининград, происшествия