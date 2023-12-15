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Одичавшие свиньи появились на юго-востоке Франции из-за гор мусора - РИА Новости, 15.12.2023
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17:54 15.12.2023 (обновлено: 19:14 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/svini-1916085228.html
Одичавшие свиньи появились на юго-востоке Франции из-за гор мусора
Одичавшие свиньи появились на юго-востоке Франции из-за гор мусора - РИА Новости, 15.12.2023
Одичавшие свиньи появились на юго-востоке Франции из-за гор мусора
В промышленной зоне на юго-востоке Франции скопились горы мусора, которые привлекли одичавших свиней, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:54
2023-12-15T19:14
в мире
франция
свиньи
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ПАРИЖ, 15 дек — РИА Новости. В промышленной зоне на юго-востоке Франции скопились горы мусора, которые привлекли одичавших свиней, передает телеканал BFMTV.&quot;В Шатонеф-ле-Мартиг &lt;…&gt; отходы, которые скопились в промышленной зоне, и переполненные мусорные баки привлекают одичавших свиней&quot;, — говорится в сообщении.Как рассказала телеканалу одна из жительниц коммуны, эта ситуация вызывает опасения, поскольку сильный ветер разносит неприятный запах по всей округе.Отмечается, что мусор в коммуне не вывозят с 9 декабря, когда сотрудники уборочной компании вышли на забастовку из-за плохих условий труда. Накануне состоялась встреча между членами профсоюза, представляющего интересы работников, и руководством организации. Тем не менее стороны не смогли прийти к соглашению, поэтому акция протеста продолжается, добавило издание.
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в мире, франция, свиньи
В мире, Франция, свиньи
Одичавшие свиньи появились на юго-востоке Франции из-за гор мусора

BFMTV: на улицах Шатонеф-ле-Мартиг из-за гор мусора появились одичавшие свиньи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСвиньи
Свиньи - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Свиньи. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 дек — РИА Новости. В промышленной зоне на юго-востоке Франции скопились горы мусора, которые привлекли одичавших свиней, передает телеканал BFMTV.
«

"В Шатонеф-ле-Мартиг <…> отходы, которые скопились в промышленной зоне, и переполненные мусорные баки привлекают одичавших свиней", — говорится в сообщении.

Как рассказала телеканалу одна из жительниц коммуны, эта ситуация вызывает опасения, поскольку сильный ветер разносит неприятный запах по всей округе.
Отмечается, что мусор в коммуне не вывозят с 9 декабря, когда сотрудники уборочной компании вышли на забастовку из-за плохих условий труда.
Накануне состоялась встреча между членами профсоюза, представляющего интересы работников, и руководством организации. Тем не менее стороны не смогли прийти к соглашению, поэтому акция протеста продолжается, добавило издание.
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