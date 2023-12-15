https://ria.ru/20231215/svini-1916085228.html

Одичавшие свиньи появились на юго-востоке Франции из-за гор мусора

Одичавшие свиньи появились на юго-востоке Франции из-за гор мусора - РИА Новости, 15.12.2023

Одичавшие свиньи появились на юго-востоке Франции из-за гор мусора

В промышленной зоне на юго-востоке Франции скопились горы мусора, которые привлекли одичавших свиней, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:54

2023-12-15T17:54

2023-12-15T19:14

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свиньи

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ПАРИЖ, 15 дек — РИА Новости. В промышленной зоне на юго-востоке Франции скопились горы мусора, которые привлекли одичавших свиней, передает телеканал BFMTV."В Шатонеф-ле-Мартиг <…> отходы, которые скопились в промышленной зоне, и переполненные мусорные баки привлекают одичавших свиней", — говорится в сообщении.Как рассказала телеканалу одна из жительниц коммуны, эта ситуация вызывает опасения, поскольку сильный ветер разносит неприятный запах по всей округе.Отмечается, что мусор в коммуне не вывозят с 9 декабря, когда сотрудники уборочной компании вышли на забастовку из-за плохих условий труда. Накануне состоялась встреча между членами профсоюза, представляющего интересы работников, и руководством организации. Тем не менее стороны не смогли прийти к соглашению, поэтому акция протеста продолжается, добавило издание.

https://ria.ru/20231006/klopy-1900909614.html

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в мире, франция, свиньи