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В Нальчике мужчину будут судить за истязание матери
В Нальчике мужчину будут судить за истязание матери - РИА Новости, 15.12.2023
В Нальчике мужчину будут судить за истязание матери
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Нальчика, которого обвиняют в истязании матери и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:02
2023-12-15T19:02
2023-12-15T19:02
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НАЛЬЧИК, 15 дек – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Нальчика, которого обвиняют в истязании матери и посягательстве на жизнь сотрудника полиции, сообщило надзорное ведомство региона. По версии следствия, 50-летний житель Нальчика систематически истязал свою пожилую мать, нанося ей побои и совершая насильственные действия в ее отношении. Женщина обратилась с заявлением в полицию, и в квартиру, где она проживала, для разбирательства прибыли двое участковых уполномоченных полиции. "Мужчина с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции, нанес ножом удары в область грудной клетки и туловища участкового уполномоченного, причинив тяжкий вред его здоровью", - говорится в сообщении. Нападавшему предъявлено обвинение по статьям "Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и насильственных действий" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу", - уточнила прокуратура.
https://ria.ru/20231213/ubiystvo-1915464067.html
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нальчик, россия, происшествия
Нальчик, Россия, Происшествия
В Нальчике мужчину будут судить за истязание матери
В Нальчике мужчину будут судить за истязание матери и покушение на участкового
НАЛЬЧИК, 15 дек – РИА Новости.
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Нальчика, которого обвиняют в истязании матери и посягательстве на жизнь сотрудника полиции, сообщило надзорное ведомство
региона.
По версии следствия, 50-летний житель Нальчика систематически истязал свою пожилую мать, нанося ей побои и совершая насильственные действия в ее отношении. Женщина обратилась с заявлением в полицию, и в квартиру, где она проживала, для разбирательства прибыли двое участковых уполномоченных полиции.
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"Мужчина с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции, нанес ножом удары в область грудной клетки и туловища участкового уполномоченного, причинив тяжкий вред его здоровью", - говорится в сообщении.
Нападавшему предъявлено обвинение по статьям "Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и насильственных действий" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ
, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в Верховный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу", - уточнила прокуратура.
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