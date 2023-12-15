https://ria.ru/20231215/sud-1916099965.html

В Нальчике мужчину будут судить за истязание матери

В Нальчике мужчину будут судить за истязание матери - РИА Новости, 15.12.2023

В Нальчике мужчину будут судить за истязание матери

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Нальчика, которого обвиняют в истязании матери и... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T19:02

2023-12-15T19:02

2023-12-15T19:02

нальчик

россия

происшествия

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НАЛЬЧИК, 15 дек – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Нальчика, которого обвиняют в истязании матери и посягательстве на жизнь сотрудника полиции, сообщило надзорное ведомство региона. По версии следствия, 50-летний житель Нальчика систематически истязал свою пожилую мать, нанося ей побои и совершая насильственные действия в ее отношении. Женщина обратилась с заявлением в полицию, и в квартиру, где она проживала, для разбирательства прибыли двое участковых уполномоченных полиции. "Мужчина с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции, нанес ножом удары в область грудной клетки и туловища участкового уполномоченного, причинив тяжкий вред его здоровью", - говорится в сообщении. Нападавшему предъявлено обвинение по статьям "Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и насильственных действий" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу", - уточнила прокуратура.

https://ria.ru/20231213/ubiystvo-1915464067.html

https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912541946.html

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нальчик, россия, происшествия