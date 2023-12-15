https://ria.ru/20231215/sud-1916072434.html

Суд освободит под залог директора фирмы, охранявшей гимназию в Брянске

Суд освободит под залог директора фирмы, охранявшей гимназию в Брянске - РИА Новости, 15.12.2023

Суд освободит под залог директора фирмы, охранявшей гимназию в Брянске

Брянский областной суд изменил меру пресечения директору частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Сергею Поддубному с заключения под стражу на... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:50

2023-12-15T16:50

2023-12-15T17:00

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

брянская область

россия

сергей поддубный

брянский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Брянский областной суд изменил меру пресечения директору частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Сергею Поддубному с заключения под стражу на освобождение под залог в 1,5 миллиона рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.7 декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Поддубный обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)."Апелляционным постановлением Брянского областного суда жалобы удовлетворены - мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на меру пресечения в виде залога в 1,5 миллиона рублей. Срок применения данной меры пресечения исчисляется с момента внесения залога", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу Брянский облсуд смягчил меру пресечения еще трем фигурантам: отцу школьницы - с ареста на запрет определенных действий, сотруднице ЧОПа Галине Чертковой - с заключения под стражу на домашний арест, замдиректора гимназии Ларисе Католиковой с домашнего ареста – на запрет определенных действий.

https://ria.ru/20231215/bryansk-1916056460.html

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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, брянская область, россия, сергей поддубный, брянский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)