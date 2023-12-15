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Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте основателя "Тануки" - РИА Новости, 15.12.2023
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14:17 15.12.2023 (обновлено: 14:41 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/sud-1916024576.html
Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте основателя "Тануки"
Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте основателя "Тануки" - РИА Новости, 15.12.2023
Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте основателя "Тануки"
Прокуратура внесла апелляционное представление на решение Тверского суда Москвы об отказе в заочном аресте основателя "Тануки" Александра Орлова по делу о... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:17
2023-12-15T14:41
россия
происшествия
москва
александр орлов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на решение Тверского суда Москвы об отказе в заочном аресте основателя "Тануки" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба на 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Поступило апелляционное представление", - сказала собеседница агентства.В понедельник 11 декабря столичный суд отказал удовлетворить ходатайство следствия о заочном аресте бизнесмена.Ранее на заседании в суде адвокат Орлова Владимир Подолин сообщил, что ущерб по делу в настоящее время полностью погашен.Орлову вменяется статья 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Ранее он был объявлен в межгосударственный, а затем и в международный розыск.Как стало известно из материалов дела, уголовное дело возбудили в 2022 году в отношении неустановленных лиц. Однако, ни сторона обвинения, ни адвокаты не озвучили фабулу обвинения по делу о причинении ущерба. Потерпевшей стороной является компания ООО "Промтехноком", владеющая площадями в "Москва-Сити".По словам защитника, с момента возбуждения уголовного дела Орлов не раз приезжал в Россию и был в Москве. "При этом у следователя никаких вопросов к Орлову не возникало".Орлов узнал об уголовном деле через СМИ. Адвокат утверждает, что следователь до сих пор не ознакомил адвокатов с материалами дела."Орлов готов по любому требованию приехать и дать показания", - сказал адвокат.Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", он также был президентом холдинга Bulldozer Group.По данным из открытых источников, он открыл свой первый ресторан в 1998 году в Москве. Заведения его холдинга работают в постсоветских странах и ОАЭ. Также Орлов занимался продюсированием кино.
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россия, происшествия, москва, александр орлов, оаэ
Россия, Происшествия, Москва, Александр Орлов, ОАЭ
Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте основателя "Тануки"

Прокуратура обжаловала отказ в заочном аресте основателя "Тануки" Орлова

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на решение Тверского суда Москвы об отказе в заочном аресте основателя "Тануки" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба на 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступило апелляционное представление", - сказала собеседница агентства.
В понедельник 11 декабря столичный суд отказал удовлетворить ходатайство следствия о заочном аресте бизнесмена.
Ресторатор Александр Орлов - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Основатель "Тануки" полностью погасил ущерб по своему делу, сообщил адвокат
11 декабря, 14:35
Ранее на заседании в суде адвокат Орлова Владимир Подолин сообщил, что ущерб по делу в настоящее время полностью погашен.
Орлову вменяется статья 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Ранее он был объявлен в межгосударственный, а затем и в международный розыск.
Как стало известно из материалов дела, уголовное дело возбудили в 2022 году в отношении неустановленных лиц. Однако, ни сторона обвинения, ни адвокаты не озвучили фабулу обвинения по делу о причинении ущерба. Потерпевшей стороной является компания ООО "Промтехноком", владеющая площадями в "Москва-Сити".
По словам защитника, с момента возбуждения уголовного дела Орлов не раз приезжал в Россию и был в Москве. "При этом у следователя никаких вопросов к Орлову не возникало".
Орлов узнал об уголовном деле через СМИ. Адвокат утверждает, что следователь до сих пор не ознакомил адвокатов с материалами дела.
"Орлов готов по любому требованию приехать и дать показания", - сказал адвокат.
Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", он также был президентом холдинга Bulldozer Group.
По данным из открытых источников, он открыл свой первый ресторан в 1998 году в Москве. Заведения его холдинга работают в постсоветских странах и ОАЭ. Также Орлов занимался продюсированием кино.
 
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