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Суд продлил арест пасынку Намина по делу о двойном убийстве - РИА Новости, 15.12.2023
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12:36 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/sud-1915986070.html
Суд продлил арест пасынку Намина по делу о двойном убийстве
Суд продлил арест пасынку Намина по делу о двойном убийстве - РИА Новости, 15.12.2023
Суд продлил арест пасынку Намина по делу о двойном убийстве
Истринский городской суд Московской области в пятницу продлил до февраля арест пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману Микояну по делу об убийстве брата и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:36
2023-12-15T12:36
происшествия
московская область (подмосковье)
истринский район
россия
стас намин
следственный комитет россии (ск рф)
истринский городской суд
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Истринский городской суд Московской области в пятницу продлил до февраля арест пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману Микояну по делу об убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в суде. "Суд продлил арест Микояну до 18 февраля 2024 года",- сказала собеседница агентства. Как уточнили в инстанции, заседание по продлению меры пресечения прошло в закрытом от слушателей и СМИ режиме. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района. Микоян на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. СК предъявил 39-летнему мужчине обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы. Микояна арестовали 20 октября сроком на два месяца. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.
https://radiosputnik.ru/20231021/mikoyan-1904330328.html
московская область (подмосковье)
истринский район
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, россия, стас намин, следственный комитет россии (ск рф), истринский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Россия, Стас Намин, Следственный комитет России (СК РФ), Истринский городской суд
Суд продлил арест пасынку Намина по делу о двойном убийстве

Суд продлил арест пасынку Намина по делу об убийстве брата и бабушки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Истринский городской суд Московской области в пятницу продлил до февраля арест пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману Микояну по делу об убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд продлил арест Микояну до 18 февраля 2024 года",- сказала собеседница агентства.
Как уточнили в инстанции, заседание по продлению меры пресечения прошло в закрытом от слушателей и СМИ режиме.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района. Микоян на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
СК предъявил 39-летнему мужчине обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы.
Микояна арестовали 20 октября сроком на два месяца. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Истринский районРоссияСтас НаминСледственный комитет России (СК РФ)Истринский городской суд
 
 
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