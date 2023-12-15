https://ria.ru/20231215/sud-1915986070.html

Суд продлил арест пасынку Намина по делу о двойном убийстве

Суд продлил арест пасынку Намина по делу о двойном убийстве - РИА Новости, 15.12.2023

Суд продлил арест пасынку Намина по делу о двойном убийстве

Истринский городской суд Московской области в пятницу продлил до февраля арест пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману Микояну по делу об убийстве брата и... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:36

2023-12-15T12:36

2023-12-15T12:36

происшествия

московская область (подмосковье)

истринский район

россия

стас намин

следственный комитет россии (ск рф)

истринский городской суд

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Истринский городской суд Московской области в пятницу продлил до февраля арест пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману Микояну по делу об убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в суде. "Суд продлил арест Микояну до 18 февраля 2024 года",- сказала собеседница агентства. Как уточнили в инстанции, заседание по продлению меры пресечения прошло в закрытом от слушателей и СМИ режиме. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района. Микоян на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. СК предъявил 39-летнему мужчине обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы. Микояна арестовали 20 октября сроком на два месяца. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.

https://radiosputnik.ru/20231021/mikoyan-1904330328.html

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происшествия, московская область (подмосковье), истринский район, россия, стас намин, следственный комитет россии (ск рф), истринский городской суд