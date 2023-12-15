Суд освободил из-под стражи отца стрелявшей в брянской гимназии девочки
Суд в Брянске освободил из-под стражи отца стрелявшей в гимназии девочки
© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Брянский областной суд изменил меру пресечения отцу школьницы, стрелявшей в гимназии Брянска, с заключения под стражу на запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Мужчина обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч.2 ст.224 УК РФ), и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ).
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"Апелляционным постановлением Брянского областного суда жалобы и представление частично удовлетворены - мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемый, принимавший участие в заседании по видео-конференц-связи, освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении.
Постановления об избрании мер пресечения фигурантов по делам о стрельбе в гимназии Брянска №5 были обжалованы как обвиняемыми, так и прокуратурой. На минувших выходных отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии, был заключен под стражу по 7 февраля. Директор частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Сергей Поддубный и его сотрудница Галина Черткова были заключены под стражу по 6 февраля. Заместитель директора гимназии №5 по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова - под домашним арестом по 7 февраля.