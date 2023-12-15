https://ria.ru/20231215/sud-1915957076.html

Суд освободил из-под стражи отца стрелявшей в брянской гимназии девочки

Суд освободил из-под стражи отца стрелявшей в брянской гимназии девочки - РИА Новости, 15.12.2023

Суд освободил из-под стражи отца стрелявшей в брянской гимназии девочки

Брянский областной суд изменил меру пресечения отцу школьницы, стрелявшей в гимназии Брянска, с заключения под стражу на запрет определенных действий, сообщили... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T09:59

2023-12-15T09:59

2023-12-15T10:19

происшествия

брянский областной суд

стрельба в брянской гимназии

брянск

россия

брянская область

сергей поддубный

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_a9dfc40973e3da6cd6ed24eb61d1deb4.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Брянский областной суд изменил меру пресечения отцу школьницы, стрелявшей в гимназии Брянска, с заключения под стражу на запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Мужчина обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч.2 ст.224 УК РФ), и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ)."Апелляционным постановлением Брянского областного суда жалобы и представление частично удовлетворены - мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемый, принимавший участие в заседании по видео-конференц-связи, освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении.Постановления об избрании мер пресечения фигурантов по делам о стрельбе в гимназии Брянска №5 были обжалованы как обвиняемыми, так и прокуратурой. На минувших выходных отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии, был заключен под стражу по 7 февраля. Директор частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Сергей Поддубный и его сотрудница Галина Черткова были заключены под стражу по 6 февраля. Заместитель директора гимназии №5 по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова - под домашним арестом по 7 февраля.

https://ria.ru/20231214/strelba-1915892389.html

брянск

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянский областной суд, стрельба в брянской гимназии, брянск, россия, брянская область, сергей поддубный, следственный комитет россии (ск рф)