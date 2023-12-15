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Суд освободил из-под стражи отца стрелявшей в брянской гимназии девочки - РИА Новости, 15.12.2023
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09:59 15.12.2023 (обновлено: 10:19 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/sud-1915957076.html
Суд освободил из-под стражи отца стрелявшей в брянской гимназии девочки
Суд освободил из-под стражи отца стрелявшей в брянской гимназии девочки - РИА Новости, 15.12.2023
Суд освободил из-под стражи отца стрелявшей в брянской гимназии девочки
Брянский областной суд изменил меру пресечения отцу школьницы, стрелявшей в гимназии Брянска, с заключения под стражу на запрет определенных действий, сообщили... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:59
2023-12-15T10:19
происшествия
брянский областной суд
стрельба в брянской гимназии
брянск
россия
брянская область
сергей поддубный
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Брянский областной суд изменил меру пресечения отцу школьницы, стрелявшей в гимназии Брянска, с заключения под стражу на запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Мужчина обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч.2 ст.224 УК РФ), и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ)."Апелляционным постановлением Брянского областного суда жалобы и представление частично удовлетворены - мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемый, принимавший участие в заседании по видео-конференц-связи, освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении.Постановления об избрании мер пресечения фигурантов по делам о стрельбе в гимназии Брянска №5 были обжалованы как обвиняемыми, так и прокуратурой. На минувших выходных отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии, был заключен под стражу по 7 февраля. Директор частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Сергей Поддубный и его сотрудница Галина Черткова были заключены под стражу по 6 февраля. Заместитель директора гимназии №5 по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова - под домашним арестом по 7 февраля.
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происшествия, брянский областной суд, стрельба в брянской гимназии, брянск, россия, брянская область, сергей поддубный, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянский областной суд, Стрельба в брянской гимназии, Брянск, Россия, Брянская область, Сергей Поддубный, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд освободил из-под стражи отца стрелявшей в брянской гимназии девочки

Суд в Брянске освободил из-под стражи отца стрелявшей в гимназии девочки

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Брянский областной суд изменил меру пресечения отцу школьницы, стрелявшей в гимназии Брянска, с заключения под стражу на запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Мужчина обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч.2 ст.224 УК РФ), и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ).
«
"Апелляционным постановлением Брянского областного суда жалобы и представление частично удовлетворены - мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемый, принимавший участие в заседании по видео-конференц-связи, освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении.
Постановления об избрании мер пресечения фигурантов по делам о стрельбе в гимназии Брянска №5 были обжалованы как обвиняемыми, так и прокуратурой. На минувших выходных отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии, был заключен под стражу по 7 февраля. Директор частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Сергей Поддубный и его сотрудница Галина Черткова были заключены под стражу по 6 февраля. Заместитель директора гимназии №5 по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова - под домашним арестом по 7 февраля.
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ПроисшествияБрянский областной судСтрельба в брянской гимназииБрянскРоссияБрянская областьСергей ПоддубныйСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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