https://ria.ru/20231215/sud-1915951408.html

Суд арестовал главу челябинского Троицка, задержанного за взятку

Суд арестовал главу челябинского Троицка, задержанного за взятку - РИА Новости, 15.12.2023

Суд арестовал главу челябинского Троицка, задержанного за взятку

Суд арестовал на два месяца главу города Троицк Челябинской области, подозреваемого в получении взятки в виде беговой дорожки от директора коммерческой... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T09:14

2023-12-15T09:14

2023-12-15T09:14

происшествия

троицк

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца главу города Троицк Челябинской области, подозреваемого в получении взятки в виде беговой дорожки от директора коммерческой организации, сообщили РИА Новости в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону. Как сообщало СУСК, с марта по апрель 2020 года глава города Троицк получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания, оказание содействия в согласовании, подписании документации на указанный объект в период проведения строительных работ. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 290, частью 3 статьи 291, частью 2 статьи 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)". "Избрана мера пересечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 13 февраля 2024 года", - говорится в сообщении. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками региональных УЭБиПК ГУМВД России и УФСБ России, поясняет СУСК.

https://ria.ru/20231214/vzyatka-1915674783.html

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происшествия, троицк, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)