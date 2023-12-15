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Суд арестовал главу челябинского Троицка, задержанного за взятку - РИА Новости, 15.12.2023
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09:14 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/sud-1915951408.html
Суд арестовал главу челябинского Троицка, задержанного за взятку
Суд арестовал главу челябинского Троицка, задержанного за взятку - РИА Новости, 15.12.2023
Суд арестовал главу челябинского Троицка, задержанного за взятку
Суд арестовал на два месяца главу города Троицк Челябинской области, подозреваемого в получении взятки в виде беговой дорожки от директора коммерческой... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:14
2023-12-15T09:14
происшествия
троицк
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца главу города Троицк Челябинской области, подозреваемого в получении взятки в виде беговой дорожки от директора коммерческой организации, сообщили РИА Новости в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону. Как сообщало СУСК, с марта по апрель 2020 года глава города Троицк получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания, оказание содействия в согласовании, подписании документации на указанный объект в период проведения строительных работ. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 290, частью 3 статьи 291, частью 2 статьи 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)". "Избрана мера пересечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 13 февраля 2024 года", - говорится в сообщении. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками региональных УЭБиПК ГУМВД России и УФСБ России, поясняет СУСК.
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происшествия, троицк, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Троицк, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал главу челябинского Троицка, задержанного за взятку

Суд арестовал главу Троицка, задержанного за взятку в виде беговой дорожки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца главу города Троицк Челябинской области, подозреваемого в получении взятки в виде беговой дорожки от директора коммерческой организации, сообщили РИА Новости в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.
Как сообщало СУСК, с марта по апрель 2020 года глава города Троицк получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания, оказание содействия в согласовании, подписании документации на указанный объект в период проведения строительных работ.
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Первый замглавы Джидинского района Бурятии задержан за получение взятки
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В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 290, частью 3 статьи 291, частью 2 статьи 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)".
"Избрана мера пересечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 13 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками региональных УЭБиПК ГУМВД России и УФСБ России, поясняет СУСК.
 
ПроисшествияТроицкРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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