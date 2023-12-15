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Охранницу школы в Брянске, где произошла стрельба, освободили из-под стражи - РИА Новости, 15.12.2023
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13:41 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/strelba-1916011971.html
Охранницу школы в Брянске, где произошла стрельба, освободили из-под стражи
Охранницу школы в Брянске, где произошла стрельба, освободили из-под стражи - РИА Новости, 15.12.2023
Охранницу школы в Брянске, где произошла стрельба, освободили из-под стражи
Брянский областной суд изменил меру пресечения сотруднице частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Галине Чертковой с заключения под стражу на... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:41
2023-12-15T13:41
происшествия
брянск
брянская область
брянский областной суд
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Брянский областной суд изменил меру пресечения сотруднице частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Галине Чертковой с заключения под стражу на домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в Telegram-канале. 7 декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). "Апелляционным постановлением Брянского областного суда жалобы и представление удовлетворены - мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемая, принимавшая участие в заседании по видео-конференц-связи, освобождена из-под стражи", - говорится в сообщении. Постановления об избрании мер пресечения фигурантов по делам о стрельбе в гимназии Брянска №5 были обжалованы как обвиняемыми, так и прокуратурой. На минувших выходных директор частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Сергей Поддубный и его сотрудница Галина Черткова были заключены под стражу по 6 февраля. Заместитель директора гимназии №5 по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова - под домашним арестом по 7 февраля. Отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии, был заключен под стражу по 7 февраля. В пятницу Брянский областной суд изменил меру пресечения отцу школьницы, стрелявшей в гимназии Брянска, с заключения под стражу на запрет определенных действий.
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происшествия, брянск, брянская область, брянский областной суд
Происшествия, Брянск, Брянская область, Брянский областной суд
Охранницу школы в Брянске, где произошла стрельба, освободили из-под стражи

Охранницу гимназии Брянска, где произошла стрельба, поместили под домашний арест

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкГимназия №5 в Брянске
Гимназия №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Гимназия №5 в Брянске
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Брянский областной суд изменил меру пресечения сотруднице частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Галине Чертковой с заключения под стражу на домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в Telegram-канале.
7 декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
"Апелляционным постановлением Брянского областного суда жалобы и представление удовлетворены - мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемая, принимавшая участие в заседании по видео-конференц-связи, освобождена из-под стражи", - говорится в сообщении.
Постановления об избрании мер пресечения фигурантов по делам о стрельбе в гимназии Брянска №5 были обжалованы как обвиняемыми, так и прокуратурой. На минувших выходных директор частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Сергей Поддубный и его сотрудница Галина Черткова были заключены под стражу по 6 февраля. Заместитель директора гимназии №5 по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова - под домашним арестом по 7 февраля. Отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии, был заключен под стражу по 7 февраля. В пятницу Брянский областной суд изменил меру пресечения отцу школьницы, стрелявшей в гимназии Брянска, с заключения под стражу на запрет определенных действий.
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