Охранницу школы в Брянске, где произошла стрельба, освободили из-под стражи
Охранницу гимназии Брянска, где произошла стрельба, поместили под домашний арест
Гимназия №5 в Брянске
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Брянский областной суд изменил меру пресечения сотруднице частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Галине Чертковой с заключения под стражу на домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в Telegram-канале.
7 декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
"Апелляционным постановлением Брянского областного суда жалобы и представление удовлетворены - мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемая, принимавшая участие в заседании по видео-конференц-связи, освобождена из-под стражи", - говорится в сообщении.
Постановления об избрании мер пресечения фигурантов по делам о стрельбе в гимназии Брянска №5 были обжалованы как обвиняемыми, так и прокуратурой. На минувших выходных директор частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Сергей Поддубный и его сотрудница Галина Черткова были заключены под стражу по 6 февраля. Заместитель директора гимназии №5 по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова - под домашним арестом по 7 февраля. Отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии, был заключен под стражу по 7 февраля. В пятницу Брянский областной суд изменил меру пресечения отцу школьницы, стрелявшей в гимназии Брянска, с заключения под стражу на запрет определенных действий.