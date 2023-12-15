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Аналитики ждут роста ключевой ставки как минимум на один процентный пункт - РИА Новости, 15.12.2023
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00:19 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/stavka-1915927938.html
Аналитики ждут роста ключевой ставки как минимум на один процентный пункт
Аналитики ждут роста ключевой ставки как минимум на один процентный пункт - РИА Новости, 15.12.2023
Аналитики ждут роста ключевой ставки как минимум на один процентный пункт
Банк России в пятницу на фоне по-прежнему высокой инфляции и разогретого розничного кредитования повысит ставку на 1 процентный пункт - до 16% годовых, считают... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T00:19
2023-12-15T00:19
экономика
россия
максим осадчий
антон табах
михаил васильев
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
совкомбанк
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банк России в пятницу на фоне по-прежнему высокой инфляции и разогретого розничного кредитования повысит ставку на 1 процентный пункт - до 16% годовых, считают опрошенные РИА Новости аналитики. При этом некоторые допускают, что регулятор может пойти и на более жесткий шаг в 2 процентных пункта. Банк России с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. В сентябре регулятор добавил еще 1 процентный пункт, а в октябре - еще 2 процентных пункта, доведя показатель до 15%. Пока инфляция почти не реагирует на ужесточение денежно-кредитной политики: в годовом выражении она уже ускорилась до 7,48% в ноябре с 6,69% месяцем ранее, а на 11 декабря замедлилась лишь до 7,47%. Повысились в ноябре и инфляционные ожидания - сразу до 12,2% с 11,2% месяцем ранее. "Наиболее вероятно повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт - до 16%. Основная причина - продолжающийся рост инфляции. Пока ужесточение денежно-кредитной политики оказывается недостаточным для того, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня 4%. Кроме того, рынок розничного кредита и, в первую очередь, рынок ипотеки остаются перегретыми, что вызывает закономерное беспокойство регулятора", - считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Аналитик "БКС Форекс" Анатолий Трифонов также уверен, что пока замедления инфляции в декабре недостаточно для паузы ЦБ, поэтому регулятор предпочтет сделать еще один шаг в 1 процентный пункт. С таким прогнозом согласен и главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. В то же время главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев хотя и считает базовым прогнозом повышение ключевой ставки до 16% годовых, допускает ее рост на 2 процентных пункта - до 17% годовых. "Этот сценарий возможен, если регулятор хочет быстрее вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%", - добавил он. "Ожидаем повышения размера ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ РФ до 16-17% годовых. Динамика инфляции с начала декабря несколько замедлилась, что, вероятно, приведет к повышению ключевой ставки на 1 п.п. Монетарная политика ЦБ РФ остается жесткой, поэтому регулятор вряд ли начнет смягчать риторику на ближайшем заседании, сохранив возможность для повышения ключевой ставки в будущем", - заключил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
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экономика, россия, максим осадчий, антон табах, михаил васильев, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, совкомбанк
Экономика, Россия, Максим Осадчий, Антон Табах, Михаил Васильев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эксперт РА, Совкомбанк
Аналитики ждут роста ключевой ставки как минимум на один процентный пункт

Аналитики ожидают роста ключевой ставки ЦБ как минимум на один процентный пункт

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банк России в пятницу на фоне по-прежнему высокой инфляции и разогретого розничного кредитования повысит ставку на 1 процентный пункт - до 16% годовых, считают опрошенные РИА Новости аналитики. При этом некоторые допускают, что регулятор может пойти и на более жесткий шаг в 2 процентных пункта.
Банк России с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. В сентябре регулятор добавил еще 1 процентный пункт, а в октябре - еще 2 процентных пункта, доведя показатель до 15%.
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Пока инфляция почти не реагирует на ужесточение денежно-кредитной политики: в годовом выражении она уже ускорилась до 7,48% в ноябре с 6,69% месяцем ранее, а на 11 декабря замедлилась лишь до 7,47%. Повысились в ноябре и инфляционные ожидания - сразу до 12,2% с 11,2% месяцем ранее.
"Наиболее вероятно повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт - до 16%. Основная причина - продолжающийся рост инфляции. Пока ужесточение денежно-кредитной политики оказывается недостаточным для того, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня 4%. Кроме того, рынок розничного кредита и, в первую очередь, рынок ипотеки остаются перегретыми, что вызывает закономерное беспокойство регулятора", - считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Аналитик "БКС Форекс" Анатолий Трифонов также уверен, что пока замедления инфляции в декабре недостаточно для паузы ЦБ, поэтому регулятор предпочтет сделать еще один шаг в 1 процентный пункт. С таким прогнозом согласен и главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
В то же время главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев хотя и считает базовым прогнозом повышение ключевой ставки до 16% годовых, допускает ее рост на 2 процентных пункта - до 17% годовых. "Этот сценарий возможен, если регулятор хочет быстрее вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%", - добавил он.
"Ожидаем повышения размера ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ РФ до 16-17% годовых. Динамика инфляции с начала декабря несколько замедлилась, что, вероятно, приведет к повышению ключевой ставки на 1 п.п. Монетарная политика ЦБ РФ остается жесткой, поэтому регулятор вряд ли начнет смягчать риторику на ближайшем заседании, сохранив возможность для повышения ключевой ставки в будущем", - заключил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
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ЭкономикаРоссияМаксим ОсадчийАнтон ТабахМихаил ВасильевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эксперт РАСовкомбанк
 
 
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