https://ria.ru/20231215/status-1915928793.html

Премьер Грузии позвал сограждан отпраздновать статус кандидата в ЕС

Премьер Грузии позвал сограждан отпраздновать статус кандидата в ЕС - РИА Новости, 15.12.2023

Премьер Грузии позвал сограждан отпраздновать статус кандидата в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал население страны прийти в пятницу на площадь Свободы в Тбилиси и отпраздновать получение статуса кандидата в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T00:43

2023-12-15T00:43

2023-12-15T00:43

в мире

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал население страны прийти в пятницу на площадь Свободы в Тбилиси и отпраздновать получение статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщает пресс-служба правительства. Евросовет в четверг предоставил Грузии статус страны-кандидата в ЕС. "Грузия с сегодняшнего дня является европейским государством, европейской страной. Грузия является страной-кандидатом в Евросоюз. Это победа принадлежит нам, дорогие граждане. Это результат нашего труда… Приглашаю всех 15 декабря в 17.00 (16.00 мск) на площадь Свободы, чтобы вместе отметить эту историческую победу нашей страны и нашего народа", - говорится в заявлении. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне 2022 года предоставили статус стран-кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, но не Грузии. В ЕС обусловили предоставление Грузии такого статуса выполнением 12 условий. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сентябре этого года в ходе визита в Тбилиси сообщил, что Грузия к настоящему моменту выполнила всего три из 12 условий, поставленных Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата. В Тбилиси в последнее время подчеркивали, что ожидают получить статус кандидата в члены ЕС до конца года. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231213/gruziya-1915592327.html

https://ria.ru/20231213/shveytsariya-1915548073.html

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в мире, грузия, брюссель, ираклий гарибашвили, жозеп боррель, евросоюз, евросовет, еврокомиссия