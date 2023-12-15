Премьер Грузии позвал сограждан отпраздновать статус кандидата в ЕС
Премьер Грузии позвал граждан отпраздновать получение статуса кандидата в ЕС
© AP Photo / Shakh AivazovТбилиси
© AP Photo / Shakh Aivazov
Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал население страны прийти в пятницу на площадь Свободы в Тбилиси и отпраздновать получение статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщает пресс-служба правительства.
Евросовет в четверг предоставил Грузии статус страны-кандидата в ЕС.
"Грузия с сегодняшнего дня является европейским государством, европейской страной. Грузия является страной-кандидатом в Евросоюз. Это победа принадлежит нам, дорогие граждане. Это результат нашего труда… Приглашаю всех 15 декабря в 17.00 (16.00 мск) на площадь Свободы, чтобы вместе отметить эту историческую победу нашей страны и нашего народа", - говорится в заявлении.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне 2022 года предоставили статус стран-кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, но не Грузии. В ЕС обусловили предоставление Грузии такого статуса выполнением 12 условий. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сентябре этого года в ходе визита в Тбилиси сообщил, что Грузия к настоящему моменту выполнила всего три из 12 условий, поставленных Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата.
В Тбилиси в последнее время подчеркивали, что ожидают получить статус кандидата в члены ЕС до конца года. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.