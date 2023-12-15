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Премьер Грузии позвал сограждан отпраздновать статус кандидата в ЕС - РИА Новости, 15.12.2023
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00:43 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/status-1915928793.html
Премьер Грузии позвал сограждан отпраздновать статус кандидата в ЕС
Премьер Грузии позвал сограждан отпраздновать статус кандидата в ЕС - РИА Новости, 15.12.2023
Премьер Грузии позвал сограждан отпраздновать статус кандидата в ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал население страны прийти в пятницу на площадь Свободы в Тбилиси и отпраздновать получение статуса кандидата в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T00:43
2023-12-15T00:43
в мире
грузия
брюссель
ираклий гарибашвили
жозеп боррель
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал население страны прийти в пятницу на площадь Свободы в Тбилиси и отпраздновать получение статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщает пресс-служба правительства. Евросовет в четверг предоставил Грузии статус страны-кандидата в ЕС. "Грузия с сегодняшнего дня является европейским государством, европейской страной. Грузия является страной-кандидатом в Евросоюз. Это победа принадлежит нам, дорогие граждане. Это результат нашего труда… Приглашаю всех 15 декабря в 17.00 (16.00 мск) на площадь Свободы, чтобы вместе отметить эту историческую победу нашей страны и нашего народа", - говорится в заявлении. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне 2022 года предоставили статус стран-кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, но не Грузии. В ЕС обусловили предоставление Грузии такого статуса выполнением 12 условий. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сентябре этого года в ходе визита в Тбилиси сообщил, что Грузия к настоящему моменту выполнила всего три из 12 условий, поставленных Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата. В Тбилиси в последнее время подчеркивали, что ожидают получить статус кандидата в члены ЕС до конца года. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231213/gruziya-1915592327.html
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в мире, грузия, брюссель, ираклий гарибашвили, жозеп боррель, евросоюз, евросовет, еврокомиссия
В мире, Грузия, Брюссель, Ираклий Гарибашвили, Жозеп Боррель, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия
Премьер Грузии позвал сограждан отпраздновать статус кандидата в ЕС

Премьер Грузии позвал граждан отпраздновать получение статуса кандидата в ЕС

© AP Photo / Shakh AivazovТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Shakh Aivazov
Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал население страны прийти в пятницу на площадь Свободы в Тбилиси и отпраздновать получение статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщает пресс-служба правительства.
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"Грузия с сегодняшнего дня является европейским государством, европейской страной. Грузия является страной-кандидатом в Евросоюз. Это победа принадлежит нам, дорогие граждане. Это результат нашего труда… Приглашаю всех 15 декабря в 17.00 (16.00 мск) на площадь Свободы, чтобы вместе отметить эту историческую победу нашей страны и нашего народа", - говорится в заявлении.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне 2022 года предоставили статус стран-кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, но не Грузии. В ЕС обусловили предоставление Грузии такого статуса выполнением 12 условий. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сентябре этого года в ходе визита в Тбилиси сообщил, что Грузия к настоящему моменту выполнила всего три из 12 условий, поставленных Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата.
В Тбилиси в последнее время подчеркивали, что ожидают получить статус кандидата в члены ЕС до конца года. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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В миреГрузияБрюссельИраклий ГарибашвилиЖозеп БоррельЕвросоюзЕвросоветЕврокомиссия
 
 
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