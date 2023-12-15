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Песков заявил, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/ssha-1916083459.html
Песков заявил, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине
Песков заявил, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине - РИА Новости, 15.12.2023
Песков заявил, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу NBC, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:47
2023-12-15T17:47
специальная военная операция на украине
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу NBC, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине. "Америка сильно вовлечена в этот конфликт", - сказал Песков в интервью телеканалу NBC.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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россия, сша, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, В мире, Украина
Песков заявил, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине

Песков: США сильно вовлечены в украинский конфликт

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу NBC, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине.
"Америка сильно вовлечена в этот конфликт", - сказал Песков в интервью телеканалу NBC.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
14 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВ миреУкраина
 
 
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