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Песков заявил, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине
Песков заявил, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине - РИА Новости, 15.12.2023
Песков заявил, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу NBC, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:47
2023-12-15T17:47
2023-12-15T17:47
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу NBC, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине. "Америка сильно вовлечена в этот конфликт", - сказал Песков в интервью телеканалу NBC.
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Песков заявил, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине
Песков: США сильно вовлечены в украинский конфликт