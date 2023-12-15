https://ria.ru/20231215/ssha-1916083459.html

Песков заявил, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине

Песков заявил, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине - РИА Новости, 15.12.2023

Песков заявил, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу NBC, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:47

2023-12-15T17:47

2023-12-15T17:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу NBC, что США сильно вовлечены в конфликт на Украине. "Америка сильно вовлечена в этот конфликт", - сказал Песков в интервью телеканалу NBC.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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