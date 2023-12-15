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В Токио не смогли ответить, подставят ли плечо Киеву после ухода США
В Токио не смогли ответить, подставят ли плечо Киеву после ухода США - РИА Новости, 15.12.2023
В Токио не смогли ответить, подставят ли плечо Киеву после ухода США
Новый генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции не стал отвечать, станет ли Токио "подставлять плечо" в вопросе оказания... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:23
2023-12-15T11:23
2023-12-15T11:39
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Новый генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции не стал отвечать, станет ли Токио "подставлять плечо" в вопросе оказания поддержки Киеву, если Вашингтон урежет помощь. Журналистка задала вопрос, может ли Япония "подставить плечо" и каким-то образом подменить США, если помощь оттуда Украине застопорится или уменьшится. "Это вопрос внутренней политики другой страны, японское правительство воздерживается от комментариев. К тому же это носит предположительный характер, и я воздержусь от ответа", - сказал Хаяси. Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. В четверг палата представителей уйдет на каникулы до 9 января, в пятницу за ней последует сенат, перерыв в работе которого продлится до 8 января.
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в мире, украина, токио, киев, есимаса хаяси
В мире, Украина, Токио, Киев, Есимаса Хаяси
В Токио не смогли ответить, подставят ли плечо Киеву после ухода США
Есимаса Хаяси не смог ответить, подставит ли Япония плечо Киеву после ухода США