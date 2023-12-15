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На выставке-форуме "Россия" прошел мастер-класс в рамках проекта SputnikPro - РИА Новости, 15.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:26 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/sputnikpro-1916064966.html
На выставке-форуме "Россия" прошел мастер-класс в рамках проекта SputnikPro
На выставке-форуме "Россия" прошел мастер-класс в рамках проекта SputnikPro - РИА Новости, 15.12.2023
На выставке-форуме "Россия" прошел мастер-класс в рамках проекта SputnikPro
Лекция просветительского проекта SputnikPro на тему "Видеоконтент для социальных сетей" была проведена в павильоне Е, "Мир цифры" выставки-форума "Россия" на... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:26
2023-12-15T16:26
выставка-форум "россия"
медиа - общество
новости агентства
москва
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Лекция просветительского проекта SputnikPro на тему "Видеоконтент для социальных сетей" была проведена в павильоне Е, "Мир цифры" выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Перед слушателями выступил эксперт медиагруппы "Россия сегодня" видеомонтажёр Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Дмитрий Буданцев.Спикер рассказал, что является "фундаментом" видеопроизводства, и как в разных форматах использовать монтажные приёмы, чтобы удерживать внимание зрителей и набирать просмотры. А также как работать с интервью и короткими видео и про особенности публикации контента в телеграмме.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты.
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2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
медиа - общество, новости агентства, москва, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Медиа - Общество, Новости агентства, Москва, Выставка-форум "Россия"
На выставке-форуме "Россия" прошел мастер-класс в рамках проекта SputnikPro

Мастер-класс в рамках проекта SputnikPro прошел на выставке "Россия" на ВДНХ

© РИА Новости / Нина ЗотинаМастер-класс в рамках проекта SputnikPro прошел на выставке-форуме "Россия"
Мастер-класс в рамках проекта SputnikPro прошел на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Лекция просветительского проекта SputnikPro на тему "Видеоконтент для социальных сетей" была проведена в павильоне Е, "Мир цифры" выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Перед слушателями выступил эксперт медиагруппы "Россия сегодня" видеомонтажёр Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Дмитрий Буданцев.
Спикер рассказал, что является "фундаментом" видеопроизводства, и как в разных форматах использовать монтажные приёмы, чтобы удерживать внимание зрителей и набирать просмотры. А также как работать с интервью и короткими видео и про особенности публикации контента в телеграмме.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты.
Масштабная проекция всей страны: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.

Международная выставка-форум Россия

На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.

Свадьба в традициях донских казаков на Международной выставке-форуме Россия

Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.

Конференция Agrocode conf Будущее есть!

Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".

Международная выставка-форум Россия

Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17
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В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.

Международная выставка форум Россия ФЛ

В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".

Открытие павильона №59 Города для жизни сбываются

В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.

Открытие павильона №59 Города для жизни сбываются

Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.

Международная выставка-форум Россия

Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.

Международная выставка-форум Россия

Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо на Международной выставке-форуме Россия

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на Международной выставке-форуме Россия

Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
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В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".

Пуховое дефиле - показ коллекции одежды от урюпинских мастеров пуховязального промысла

В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".

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12 из 17
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На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.

Концертная программа Надежды Бабкиной и ансамбля Русская песня

На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
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На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.

Павильон Природоград на Международной выставке-форуме Россия

На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.

Международная выставка-форум Россия

Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.

Свадебная церемония Санала Найминова и Эркины Мучкаевой по калмыцким традициям

Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".

Финал Всероссийского конкурса Знание

Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17

На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
 
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