На выставке-форуме "Россия" прошел мастер-класс в рамках проекта SputnikPro

Мастер-класс в рамках проекта SputnikPro прошел на выставке "Россия" на ВДНХ
На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.
На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.
Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.
Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.
Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.
Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.
Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".
Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".
В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.
В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.
В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".
В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".
Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.
Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.
Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.
Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.
Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.
Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.
Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.
Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.
В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".
В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".
На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.
На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.
На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.
На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.
Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.
Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.
Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.
Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.
Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".
Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".
На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.
Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.
Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.
Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".
В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.
В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".
Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.
Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.
Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.
Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.
В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".
На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.
На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.
Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.
Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.
Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".