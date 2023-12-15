https://ria.ru/20231215/sputnikpro-1916064966.html

На выставке-форуме "Россия" прошел мастер-класс в рамках проекта SputnikPro

На выставке-форуме "Россия" прошел мастер-класс в рамках проекта SputnikPro - РИА Новости, 15.12.2023

На выставке-форуме "Россия" прошел мастер-класс в рамках проекта SputnikPro

Лекция просветительского проекта SputnikPro на тему "Видеоконтент для социальных сетей" была проведена в павильоне Е, "Мир цифры" выставки-форума "Россия" на... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:26

2023-12-15T16:26

2023-12-15T16:26

выставка-форум "россия"

медиа - общество

новости агентства

москва

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Лекция просветительского проекта SputnikPro на тему "Видеоконтент для социальных сетей" была проведена в павильоне Е, "Мир цифры" выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Перед слушателями выступил эксперт медиагруппы "Россия сегодня" видеомонтажёр Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Дмитрий Буданцев.Спикер рассказал, что является "фундаментом" видеопроизводства, и как в разных форматах использовать монтажные приёмы, чтобы удерживать внимание зрителей и набирать просмотры. А также как работать с интервью и короткими видео и про особенности публикации контента в телеграмме.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

медиа - общество, новости агентства, москва, выставка-форум "россия"