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ВС России нанесли по военным объектам Украины 40 ударов за неделю

ВС России нанесли по военным объектам Украины 40 ударов за неделю - РИА Новости, 15.12.2023

ВС России нанесли по военным объектам Украины 40 ударов за неделю

ВС РФ за неделю нанесли по военным объектам Украины 40 ударов ракетами и беспилотниками, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:51

2023-12-15T14:51

2023-12-15T14:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли по военным объектам Украины 40 ударов ракетами и беспилотниками, сообщили в пятницу в Минобороны России."В период с 9 по 15 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирования "Азов"*, а также "Иностранного легиона". Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)