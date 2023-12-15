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ВС России нанесли по военным объектам Украины 40 ударов за неделю - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 15.12.2023 (обновлено: 14:53 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916033828.html
ВС России нанесли по военным объектам Украины 40 ударов за неделю
ВС России нанесли по военным объектам Украины 40 ударов за неделю - РИА Новости, 15.12.2023
ВС России нанесли по военным объектам Украины 40 ударов за неделю
ВС РФ за неделю нанесли по военным объектам Украины 40 ударов ракетами и беспилотниками, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:51
2023-12-15T14:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли по военным объектам Украины 40 ударов ракетами и беспилотниками, сообщили в пятницу в Минобороны России."В период с 9 по 15 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирования "Азов"*, а также "Иностранного легиона". Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли по военным объектам Украины 40 ударов за неделю

Российские военные за неделю нанесли 40 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости
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Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли по военным объектам Украины 40 ударов ракетами и беспилотниками, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"В период с 9 по 15 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирования "Азов"*, а также "Иностранного легиона". Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.
* Запрещенная в России террористическая организация
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
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