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ВС России нанесли по военным объектам Украины 40 ударов за неделю
ВС России нанесли по военным объектам Украины 40 ударов за неделю - РИА Новости, 15.12.2023
ВС России нанесли по военным объектам Украины 40 ударов за неделю
ВС РФ за неделю нанесли по военным объектам Украины 40 ударов ракетами и беспилотниками, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:51
2023-12-15T14:51
2023-12-15T14:53
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли по военным объектам Украины 40 ударов ракетами и беспилотниками, сообщили в пятницу в Минобороны России."В период с 9 по 15 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирования "Азов"*, а также "Иностранного легиона". Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли по военным объектам Украины 40 ударов за неделю
Российские военные за неделю нанесли 40 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ