https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916033011.html

На Донецком направлении отразили 49 атак ВСУ за неделю

На Донецком направлении отразили 49 атак ВСУ за неделю - РИА Новости, 15.12.2023

На Донецком направлении отразили 49 атак ВСУ за неделю

Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 49 атак ВСУ, потери Украины составили более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:48

2023-12-15T14:48

2023-12-15T14:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

артемовский

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 49 атак ВСУ, потери Украины составили более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 бронемашин, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за прошедшую неделю при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили на отдельных участках положение по переднему краю, а также отразили 49 атак противника", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка ДНР нанесено огневое поражение живой силе и технике украинских войск."Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

россия

артемовский

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вооруженные силы украины, россия, артемовский