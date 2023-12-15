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На Донецком направлении отразили 49 атак ВСУ за неделю - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 15.12.2023 (обновлено: 14:54 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916033011.html
На Донецком направлении отразили 49 атак ВСУ за неделю
На Донецком направлении отразили 49 атак ВСУ за неделю - РИА Новости, 15.12.2023
На Донецком направлении отразили 49 атак ВСУ за неделю
Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 49 атак ВСУ, потери Украины составили более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:48
2023-12-15T14:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
артемовский
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 49 атак ВСУ, потери Украины составили более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 бронемашин, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за прошедшую неделю при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили на отдельных участках положение по переднему краю, а также отразили 49 атак противника", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка ДНР нанесено огневое поражение живой силе и технике украинских войск."Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
россия
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вооруженные силы украины, россия, артемовский
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Артемовский
На Донецком направлении отразили 49 атак ВСУ за неделю

МО: на Донецком направлении отразили 49 атак ВСУ за неделю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 49 атак ВСУ, потери Украины составили более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 бронемашин, сообщили в Минобороны России.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за прошедшую неделю при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили на отдельных участках положение по переднему краю, а также отразили 49 атак противника", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка ДНР нанесено огневое поражение живой силе и технике украинских войск.
"Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияАртемовский
 
 
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