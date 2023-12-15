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На Солнце зафиксировали сильнейшую за последние годы вспышку - РИА Новости, 15.12.2023
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00:36 15.12.2023 (обновлено: 00:37 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/solntse-1915928495.html
На Солнце зафиксировали сильнейшую за последние годы вспышку
На Солнце зафиксировали сильнейшую за последние годы вспышку - РИА Новости, 15.12.2023
На Солнце зафиксировали сильнейшую за последние годы вспышку
В четверг, 14 декабря, на Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние шесть лет, об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос". РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T00:36
2023-12-15T00:37
общество
центр "фобос"
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В четверг, 14 декабря, на Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние шесть лет, об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос"."Сегодня, около 20 часов по московскому времени, на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8", — говорится в сообщении.По интенсивности эта вспышка опередила аналогичное явление, произошедшее 17 февраля."Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы ещё в 2017 году", - отметили синоптики.Такие события, предупредили они, часто становятся предвестниками магнитных бурь, ближайшую из которых ожидают в эту субботу.Люди во время сильных магнитных бурь могут, хотя и не обязательно, чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
https://ria.ru/20231214/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, центр "фобос"
Общество, Центр "Фобос"
На Солнце зафиксировали сильнейшую за последние годы вспышку

"Фобос": на Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка за последние шесть лет

© iStock.com / LV4260Солнечная активность
Солнечная активность - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© iStock.com / LV4260
Солнечная активность. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В четверг, 14 декабря, на Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние шесть лет, об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
«
"Сегодня, около 20 часов по московскому времени, на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8", — говорится в сообщении.
По интенсивности эта вспышка опередила аналогичное явление, произошедшее 17 февраля.
«
"Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы ещё в 2017 году", - отметили синоптики.
Такие события, предупредили они, часто становятся предвестниками магнитных бурь, ближайшую из которых ожидают в эту субботу.
Люди во время сильных магнитных бурь могут, хотя и не обязательно, чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
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ОбществоЦентр "Фобос"
 
 
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