https://ria.ru/20231215/sochi-1915973725.html

В Сочи назвали число туристов, которых сможет принять курорт к 2030 году

В Сочи назвали число туристов, которых сможет принять курорт к 2030 году - РИА Новости, 15.12.2023

В Сочи назвали число туристов, которых сможет принять курорт к 2030 году

Власти Сочи намерены достичь годового показателя турпотока в десять миллионов гостей к 2030 году, рассказал директор департамента курортов, туризма и... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:10

2023-12-15T12:10

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СОЧИ, 15 дек — РИА Новости. Власти Сочи намерены достичь годового показателя турпотока в десять миллионов гостей к 2030 году, рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи Кирилл Ярыш."На сегодняшний день инвестиционный портфель города – половина триллиона рублей, это достаточно большая сумма. Застройщики ориентированы на то, чтобы создавать условия для строительства средств размещения", – сказал он.По словам чиновника, в 2023 году курорт примет 7,6 миллиона туристов, что станет рекордным показателем в истории Сочи.В новогодние праздники международный аэропорт Сочи обслужит 500 тысяч пассажиров, из которых около 300 тысяч – туристы. Он добавил, что уже продуманы развлекательные новогодние мероприятия, всего их будет 250. К ним добавятся событийные программы, связанные с празднованием десятилетия Олимпиады 2014 года.

https://ria.ru/20231213/sochi-1915544780.html

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