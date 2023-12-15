https://ria.ru/20231215/sochi-1915973725.html
В Сочи назвали число туристов, которых сможет принять курорт к 2030 году
В Сочи назвали число туристов, которых сможет принять курорт к 2030 году - РИА Новости, 15.12.2023
В Сочи назвали число туристов, которых сможет принять курорт к 2030 году
Власти Сочи намерены достичь годового показателя турпотока в десять миллионов гостей к 2030 году, рассказал директор департамента курортов, туризма и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:10
2023-12-15T12:10
2023-12-15T12:10
туризм
новости - туризм
сочи
туризм
отдых в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840304680_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_7127904623715fab35d66338e732f1c3.jpg
СОЧИ, 15 дек — РИА Новости. Власти Сочи намерены достичь годового показателя турпотока в десять миллионов гостей к 2030 году, рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи Кирилл Ярыш."На сегодняшний день инвестиционный портфель города – половина триллиона рублей, это достаточно большая сумма. Застройщики ориентированы на то, чтобы создавать условия для строительства средств размещения", – сказал он.По словам чиновника, в 2023 году курорт примет 7,6 миллиона туристов, что станет рекордным показателем в истории Сочи.В новогодние праздники международный аэропорт Сочи обслужит 500 тысяч пассажиров, из которых около 300 тысяч – туристы. Он добавил, что уже продуманы развлекательные новогодние мероприятия, всего их будет 250. К ним добавятся событийные программы, связанные с празднованием десятилетия Олимпиады 2014 года.
https://ria.ru/20231213/sochi-1915544780.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840304680_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_a4ee2f9cb68a0984de089d975ab94fcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Туризм, отдых в России
В Сочи назвали число туристов, которых сможет принять курорт к 2030 году
Власти Сочи ожидают, что к 2030 году турпоток вырастет до 10 миллионов в год
СОЧИ, 15 дек — РИА Новости. Власти Сочи намерены достичь годового показателя турпотока в десять миллионов гостей к 2030 году, рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи Кирилл Ярыш.
"На сегодняшний день инвестиционный портфель города – половина триллиона рублей, это достаточно большая сумма. Застройщики ориентированы на то, чтобы создавать условия для строительства средств размещения", – сказал он.
По словам чиновника, в 2023 году курорт примет 7,6 миллиона туристов, что станет рекордным показателем в истории Сочи.
В новогодние праздники международный аэропорт Сочи обслужит 500 тысяч пассажиров, из которых около 300 тысяч – туристы. Он добавил, что уже продуманы развлекательные новогодние мероприятия, всего их будет 250. К ним добавятся событийные программы, связанные с празднованием десятилетия Олимпиады 2014 года.
В Сочи рассказали, сколько туристов курорт ожидает на Новый год