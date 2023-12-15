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В Сочи назвали число туристов, которых сможет принять курорт к 2030 году - РИА Новости, 15.12.2023
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Туризм
 
12:10 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/sochi-1915973725.html
В Сочи назвали число туристов, которых сможет принять курорт к 2030 году
В Сочи назвали число туристов, которых сможет принять курорт к 2030 году - РИА Новости, 15.12.2023
В Сочи назвали число туристов, которых сможет принять курорт к 2030 году
Власти Сочи намерены достичь годового показателя турпотока в десять миллионов гостей к 2030 году, рассказал директор департамента курортов, туризма и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:10
2023-12-15T12:10
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СОЧИ, 15 дек — РИА Новости. Власти Сочи намерены достичь годового показателя турпотока в десять миллионов гостей к 2030 году, рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи Кирилл Ярыш."На сегодняшний день инвестиционный портфель города – половина триллиона рублей, это достаточно большая сумма. Застройщики ориентированы на то, чтобы создавать условия для строительства средств размещения", – сказал он.По словам чиновника, в 2023 году курорт примет 7,6 миллиона туристов, что станет рекордным показателем в истории Сочи.В новогодние праздники международный аэропорт Сочи обслужит 500 тысяч пассажиров, из которых около 300 тысяч – туристы. Он добавил, что уже продуманы развлекательные новогодние мероприятия, всего их будет 250. К ним добавятся событийные программы, связанные с празднованием десятилетия Олимпиады 2014 года.
https://ria.ru/20231213/sochi-1915544780.html
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новости - туризм, сочи, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Туризм, отдых в России
В Сочи назвали число туристов, которых сможет принять курорт к 2030 году

Власти Сочи ожидают, что к 2030 году турпоток вырастет до 10 миллионов в год

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция на улице Кирова возле администрации Адлерского района Сочи
Новогодняя инсталляция на улице Кирова возле администрации Адлерского района Сочи - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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СОЧИ, 15 дек — РИА Новости. Власти Сочи намерены достичь годового показателя турпотока в десять миллионов гостей к 2030 году, рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи Кирилл Ярыш.
"На сегодняшний день инвестиционный портфель города – половина триллиона рублей, это достаточно большая сумма. Застройщики ориентированы на то, чтобы создавать условия для строительства средств размещения", – сказал он.
По словам чиновника, в 2023 году курорт примет 7,6 миллиона туристов, что станет рекордным показателем в истории Сочи.
В новогодние праздники международный аэропорт Сочи обслужит 500 тысяч пассажиров, из которых около 300 тысяч – туристы. Он добавил, что уже продуманы развлекательные новогодние мероприятия, всего их будет 250. К ним добавятся событийные программы, связанные с празднованием десятилетия Олимпиады 2014 года.
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