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"Роскосмос" показал снимок тропического циклона "Джаспер"
"Роскосмос" показал снимок тропического циклона "Джаспер" - РИА Новости, 15.12.2023
"Роскосмос" показал снимок тропического циклона "Джаспер"
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок тропического циклона "Джаспер", который сформировался у восточного побережья Австралии. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:51
2023-12-15T13:51
2023-12-15T13:51
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок тропического циклона "Джаспер", который сформировался у восточного побережья Австралии. Снимок сделан космическим аппаратом "Метеор-М". По данным госкорпорации, мощный циклон сформировался ещё 5 декабря в Коралловом море у восточного побережья Австралии. В среду "Джаспер" обрушился на северо-восток Австралии. Специалисты отнесли его к шторму 2-й категории. Стихия принесла в регион проливные дожди и сильный ветер со скоростью 140 км/ч. Около 15 тысяч домов и предприятий на пути разрушительного циклона остались без электроэнергии.
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австралия, роскосмос, в мире
Австралия, Роскосмос, В мире
"Роскосмос" показал снимок тропического циклона "Джаспер"
"Роскосмос" показал снимок тропического циклона "Джаспер" у берегов Австралии