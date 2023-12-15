https://ria.ru/20231215/snimok-1916017334.html

"Роскосмос" показал снимок тропического циклона "Джаспер"

"Роскосмос" показал снимок тропического циклона "Джаспер" - РИА Новости, 15.12.2023

"Роскосмос" показал снимок тропического циклона "Джаспер"

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок тропического циклона "Джаспер", который сформировался у восточного побережья Австралии. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:51

2023-12-15T13:51

2023-12-15T13:51

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в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок тропического циклона "Джаспер", который сформировался у восточного побережья Австралии. Снимок сделан космическим аппаратом "Метеор-М". По данным госкорпорации, мощный циклон сформировался ещё 5 декабря в Коралловом море у восточного побережья Австралии. В среду "Джаспер" обрушился на северо-восток Австралии. Специалисты отнесли его к шторму 2-й категории. Стихия принесла в регион проливные дожди и сильный ветер со скоростью 140 км/ч. Около 15 тысяч домов и предприятий на пути разрушительного циклона остались без электроэнергии.

https://ria.ru/20230628/sputnik-1880858243.html

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австралия, роскосмос, в мире