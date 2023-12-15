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Более 16 тысяч дворников устраняют последствия снегопада в Подмосковье
Более 16 тысяч дворников устраняют последствия снегопада в Подмосковье - РИА Новости, 15.12.2023
Более 16 тысяч дворников устраняют последствия снегопада в Подмосковье
В Московской области над устранением последствий сильного снегопада трудятся 16 516 дворников, сообщает пресс-служба главного управления содержания территорий... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:03
2023-12-15T19:03
2023-12-15T19:03
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Московской области над устранением последствий сильного снегопада трудятся 16 516 дворников, сообщает пресс-служба главного управления содержания территорий Подмосковья. В регионе устраняют последствия снежного циклона. Московский регион, включая Подмосковье, оказался во власти циклона "Ваня", который готов принести в регион до 50 сантиметров осадков. Руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова отметила, что в пятницу специалисты коммунальных предприятий и инспекторы ГУСТ работают с шести утра. В области трудятся 16 516 дворников, задействовано 790 тракторов, 249 мини-погрузчиков, 113 погрузчиков, 111 самосвалов, также работают 142 трактора для противогололедной обработки и еще 125 единиц техники от ресурсоснабжающих и подрядных организаций – сегодня помощь не помешает никому. "Работаем по схеме, с которой ознакомили жителей вчера: очищаем пешеходные коммуникации, проезды без парковочных карманов, детские площадки пока тоже не берем в работу. При таких обильных осадках в приоритет ставим безопасность пешеходов и расчищаем проезд для экстренных служб", - сказала Аипова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что жителям важно взаимодействовать с коммунальными предприятиями: убирать автомобиль для очистки парковочных мест, не блокировать контейнерные площадки для своевременного вывоза.
https://ria.ru/20231215/znak-1916090358.html
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московская область (подмосковье), снегопад в москве
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Снегопад в Москве
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Московской области над устранением последствий сильного снегопада трудятся 16 516 дворников, сообщает пресс-служба главного управления содержания территорий Подмосковья.
В регионе устраняют последствия снежного циклона. Московский регион, включая Подмосковье, оказался во власти циклона "Ваня", который готов принести в регион до 50 сантиметров осадков.
Руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова отметила, что в пятницу специалисты коммунальных предприятий и инспекторы ГУСТ работают с шести утра. В области трудятся 16 516 дворников, задействовано 790 тракторов, 249 мини-погрузчиков, 113 погрузчиков, 111 самосвалов, также работают 142 трактора для противогололедной обработки и еще 125 единиц техники от ресурсоснабжающих и подрядных организаций – сегодня помощь не помешает никому.
"Работаем по схеме, с которой ознакомили жителей вчера: очищаем пешеходные коммуникации, проезды без парковочных карманов, детские площадки пока тоже не берем в работу. При таких обильных осадках в приоритет ставим безопасность пешеходов и расчищаем проезд для экстренных служб", - сказала Аипова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что жителям важно взаимодействовать с коммунальными предприятиями: убирать автомобиль для очистки парковочных мест, не блокировать контейнерные площадки для своевременного вывоза.
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