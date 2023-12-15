https://ria.ru/20231215/sneg-1916107232.html

Орловская прокуратура внесла 65 представлений по уборке снега

Орловская прокуратура внесла 65 представлений по уборке снега - РИА Новости, 15.12.2023

Орловская прокуратура внесла 65 представлений по уборке снега

Представления по ненадлежащей очистке автодорог от снега внесены в органы местного самоуправления и управляющие организации Орловской области, а также... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T19:42

2023-12-15T19:42

2023-12-15T19:42

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Представления по ненадлежащей очистке автодорог от снега внесены в органы местного самоуправления и управляющие организации Орловской области, а также начальнику УМВД России по региону, сообщили в прокуратуре региона. "В течение нескольких дней в регионе отмечались обильные осадки в виде снега. Однако органами местного самоуправления ряда муниципальных образований региона и специализированными организациями надлежащие и своевременные меры по очистке автодорог и межквартальных проездов приняты не были. По фактам ненадлежащего состояния автомобильных дорог в зимний период прокурорами внесено 65 представлений в органы местного самоуправления и управляющие организации", – говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура также внесла представление начальнику УМВД России по Орловской области, который не организовал привлечение к ответственности должностных лиц, отвечающих за содержание автомобильных дорог в зимний период. Проверки в данной сфере будут продолжены, добавили в надзорном ведомстве.

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орловская область, россия, жкх, общество