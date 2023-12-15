Рейтинг@Mail.ru
Орловская прокуратура внесла 65 представлений по уборке снега - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/sneg-1916107232.html
Орловская прокуратура внесла 65 представлений по уборке снега
Орловская прокуратура внесла 65 представлений по уборке снега - РИА Новости, 15.12.2023
Орловская прокуратура внесла 65 представлений по уборке снега
Представления по ненадлежащей очистке автодорог от снега внесены в органы местного самоуправления и управляющие организации Орловской области, а также... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:42
2023-12-15T19:42
орловская область
россия
жкх
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764235698_0:190:2756:1740_1920x0_80_0_0_962eab6c792c41fb4be5d20660049434.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Представления по ненадлежащей очистке автодорог от снега внесены в органы местного самоуправления и управляющие организации Орловской области, а также начальнику УМВД России по региону, сообщили в прокуратуре региона. "В течение нескольких дней в регионе отмечались обильные осадки в виде снега. Однако органами местного самоуправления ряда муниципальных образований региона и специализированными организациями надлежащие и своевременные меры по очистке автодорог и межквартальных проездов приняты не были. По фактам ненадлежащего состояния автомобильных дорог в зимний период прокурорами внесено 65 представлений в органы местного самоуправления и управляющие организации", – говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура также внесла представление начальнику УМВД России по Орловской области, который не организовал привлечение к ответственности должностных лиц, отвечающих за содержание автомобильных дорог в зимний период. Проверки в данной сфере будут продолжены, добавили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20231215/taksi-1916037230.html
орловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764235698_0:0:2321:1740_1920x0_80_0_0_da5c966916fbf493c26b023bdb898f0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, россия, жкх, общество
Орловская область, Россия, ЖКХ, Общество
Орловская прокуратура внесла 65 представлений по уборке снега

Орловская прокуратура внесла 65 представлений по некачественной уборке снега

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМальчик в одном из дворов
Мальчик в одном из дворов - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мальчик в одном из дворов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Представления по ненадлежащей очистке автодорог от снега внесены в органы местного самоуправления и управляющие организации Орловской области, а также начальнику УМВД России по региону, сообщили в прокуратуре региона.
"В течение нескольких дней в регионе отмечались обильные осадки в виде снега. Однако органами местного самоуправления ряда муниципальных образований региона и специализированными организациями надлежащие и своевременные меры по очистке автодорог и межквартальных проездов приняты не были. По фактам ненадлежащего состояния автомобильных дорог в зимний период прокурорами внесено 65 представлений в органы местного самоуправления и управляющие организации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура также внесла представление начальнику УМВД России по Орловской области, который не организовал привлечение к ответственности должностных лиц, отвечающих за содержание автомобильных дорог в зимний период. Проверки в данной сфере будут продолжены, добавили в надзорном ведомстве.
Водитель такси очищает автомобиль от снега во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Москве из-за циклона "Ваня" рекордно подорожало такси
Вчера, 14:59
 
Орловская областьРоссияЖКХОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала