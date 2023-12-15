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В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада со стройматериалами - РИА Новости, 15.12.2023
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10:49 15.12.2023 (обновлено: 10:56 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/sneg-1915966700.html
В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада со стройматериалами
В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада со стройматериалами - РИА Новости, 15.12.2023
В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада со стройматериалами
Крыша склада строительных материалов рухнула ночью в пятницу из-за нагрузки снега на площади порядка 2,4 тысячи квадратных метров в подмосковных Люберцах,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:49
2023-12-15T10:56
происшествия
люберцы
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Крыша склада строительных материалов рухнула ночью в пятницу из-за нагрузки снега на площади порядка 2,4 тысячи квадратных метров в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На складе стройматериалов на улице Транспортная произошло обрушение крыши на площади 2,4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, крыша склада рухнула на всей площади. По предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20231215/krysha-1915964897.html
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происшествия, люберцы
Происшествия, Люберцы
В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада со стройматериалами

Кровля склада стройматериалов обрушилась из-за снега в подмосковных Люберцах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСильный снегопад
Сильный снегопад - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Крыша склада строительных материалов рухнула ночью в пятницу из-за нагрузки снега на площади порядка 2,4 тысячи квадратных метров в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"На складе стройматериалов на улице Транспортная произошло обрушение крыши на площади 2,4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, крыша склада рухнула на всей площади. По предварительной информации, пострадавших нет.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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