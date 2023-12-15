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В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада со стройматериалами
В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада со стройматериалами - РИА Новости, 15.12.2023
В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада со стройматериалами
Крыша склада строительных материалов рухнула ночью в пятницу из-за нагрузки снега на площади порядка 2,4 тысячи квадратных метров в подмосковных Люберцах,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:49
2023-12-15T10:49
2023-12-15T10:56
происшествия
люберцы
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Крыша склада строительных материалов рухнула ночью в пятницу из-за нагрузки снега на площади порядка 2,4 тысячи квадратных метров в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На складе стройматериалов на улице Транспортная произошло обрушение крыши на площади 2,4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, крыша склада рухнула на всей площади. По предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20231215/krysha-1915964897.html
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происшествия, люберцы
В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада со стройматериалами
Кровля склада стройматериалов обрушилась из-за снега в подмосковных Люберцах
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Крыша склада строительных материалов рухнула ночью в пятницу из-за нагрузки снега на площади порядка 2,4 тысячи квадратных метров в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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"На складе стройматериалов на улице Транспортная произошло обрушение крыши на площади 2,4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, крыша склада рухнула на всей площади. По предварительной информации, пострадавших нет.
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