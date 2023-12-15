https://ria.ru/20231215/sneg-1915966700.html

В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада со стройматериалами

В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада со стройматериалами - РИА Новости, 15.12.2023

В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада со стройматериалами

Крыша склада строительных материалов рухнула ночью в пятницу из-за нагрузки снега на площади порядка 2,4 тысячи квадратных метров в подмосковных Люберцах,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:49

2023-12-15T10:49

2023-12-15T10:56

происшествия

люберцы

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Крыша склада строительных материалов рухнула ночью в пятницу из-за нагрузки снега на площади порядка 2,4 тысячи квадратных метров в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На складе стройматериалов на улице Транспортная произошло обрушение крыши на площади 2,4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, крыша склада рухнула на всей площади. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20231215/krysha-1915964897.html

люберцы

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, люберцы