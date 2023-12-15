https://ria.ru/20231215/sk-1916074447.html
СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления
СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления - РИА Новости, 15.12.2023
СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления
СК РФ считает необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства лиц за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:58
2023-12-15T16:58
2023-12-15T16:58
общество
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. СК РФ считает необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства лиц за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас, согласно законодательству, приобретенного гражданства лишаются при совершении определенного перечня преступлений. Например, указанная норма действует при совершении изнасилования, но не действует при совершении убийства. "Необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, а не только за отдельные виды преступлений, как это установлено в действующем законе "О гражданстве РФ", - сказали в ведомстве. В СК добавили, что по указанию главы комитета Александра Бастрыкина военными следственными органами организовано взаимодействие с военкоматами по вопросу установления получивших гражданство РФ и подлежащих призыву на военную службу. В ведомстве отметили, что в различных регионах уже выявлены и поставлены на воинский учет десятки иностранцев, не отслуживших в армии. "СК России всегда выступал за закрепление на законодательном уровне нормы о лишении натурализованных граждан российского гражданства в случаях совершения ими преступлений", - подытожили в СК.
https://ria.ru/20231215/mvd-1915977896.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления
СК предлагает лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления