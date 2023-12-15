https://ria.ru/20231215/sk-1916074447.html

СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления

СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления - РИА Новости, 15.12.2023

СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления

СК РФ считает необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства лиц за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:58

2023-12-15T16:58

2023-12-15T16:58

общество

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. СК РФ считает необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства лиц за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас, согласно законодательству, приобретенного гражданства лишаются при совершении определенного перечня преступлений. Например, указанная норма действует при совершении изнасилования, но не действует при совершении убийства. "Необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, а не только за отдельные виды преступлений, как это установлено в действующем законе "О гражданстве РФ", - сказали в ведомстве. В СК добавили, что по указанию главы комитета Александра Бастрыкина военными следственными органами организовано взаимодействие с военкоматами по вопросу установления получивших гражданство РФ и подлежащих призыву на военную службу. В ведомстве отметили, что в различных регионах уже выявлены и поставлены на воинский учет десятки иностранцев, не отслуживших в армии. "СК России всегда выступал за закрепление на законодательном уровне нормы о лишении натурализованных граждан российского гражданства в случаях совершения ими преступлений", - подытожили в СК.

https://ria.ru/20231215/mvd-1915977896.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)