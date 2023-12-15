Рейтинг@Mail.ru
СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/sk-1916074447.html
СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления
СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления - РИА Новости, 15.12.2023
СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления
СК РФ считает необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства лиц за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:58
2023-12-15T16:58
общество
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. СК РФ считает необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства лиц за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас, согласно законодательству, приобретенного гражданства лишаются при совершении определенного перечня преступлений. Например, указанная норма действует при совершении изнасилования, но не действует при совершении убийства. "Необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, а не только за отдельные виды преступлений, как это установлено в действующем законе "О гражданстве РФ", - сказали в ведомстве. В СК добавили, что по указанию главы комитета Александра Бастрыкина военными следственными органами организовано взаимодействие с военкоматами по вопросу установления получивших гражданство РФ и подлежащих призыву на военную службу. В ведомстве отметили, что в различных регионах уже выявлены и поставлены на воинский учет десятки иностранцев, не отслуживших в армии. "СК России всегда выступал за закрепление на законодательном уровне нормы о лишении натурализованных граждан российского гражданства в случаях совершения ими преступлений", - подытожили в СК.
https://ria.ru/20231215/mvd-1915977896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления

СК предлагает лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. СК РФ считает необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства лиц за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас, согласно законодательству, приобретенного гражданства лишаются при совершении определенного перечня преступлений. Например, указанная норма действует при совершении изнасилования, но не действует при совершении убийства.
«
"Необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, а не только за отдельные виды преступлений, как это установлено в действующем законе "О гражданстве РФ", - сказали в ведомстве.
В СК добавили, что по указанию главы комитета Александра Бастрыкина военными следственными органами организовано взаимодействие с военкоматами по вопросу установления получивших гражданство РФ и подлежащих призыву на военную службу. В ведомстве отметили, что в различных регионах уже выявлены и поставлены на воинский учет десятки иностранцев, не отслуживших в армии.
"СК России всегда выступал за закрепление на законодательном уровне нормы о лишении натурализованных граждан российского гражданства в случаях совершения ими преступлений", - подытожили в СК.
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Челябинске суд лишил гражданства двух человек за неявку в военкомат
Вчера, 11:50
 
ОбществоРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала