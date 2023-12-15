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В Хакасии возбудили дело из-за долгого отключения света во время холодов - РИА Новости, 15.12.2023
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08:56 15.12.2023 (обновлено: 09:00 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/sk-1915949070.html
В Хакасии возбудили дело из-за долгого отключения света во время холодов
В Хакасии возбудили дело из-за долгого отключения света во время холодов - РИА Новости, 15.12.2023
В Хакасии возбудили дело из-за долгого отключения света во время холодов
В Хакасии возбудили уголовное дело из-за длительного отключения электроэнергии в период холодов, сообщает региональный главк СК РФ в Telegram. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T08:56
2023-12-15T09:00
происшествия
россия
усть-абаканский район
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 15 дек - РИА Новости. В Хакасии возбудили уголовное дело из-за длительного отключения электроэнергии в период холодов, сообщает региональный главк СК РФ в Telegram. "Возбуждено уголовное дело в связи с длительным отключением электроэнергии в период похолодания в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия по факту халатности должностных лиц энергоснабжающей организации (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры", - говорится в сообщении. Следователи полагают, что в ноябре из-за увеличения объема потребления электроэнергии происходило неоднократное отключение света в пяти населенных пунктах Усть-Абаканского района. Также 8 декабря из-за перегрузки сети отключению электроэнергии подверглись более 1200 жилых домов в поселке Новый Расцвет, селах Калинино, Зеленое и Тепличный того же района. По информации ведомства, энергоснабжающая организация не обеспечила надлежащую техническую эксплуатацию объектов электроснабжения, что повлекло отключение электроэнергии. Ранее прокуратура соседнего Красноярского края заявила о возбуждении двух уголовных дел в связи с отключениями света в Березовском и Емельяновском районах в период похолодания.
https://ria.ru/20230128/moroz-1846868230.html
россия
усть-абаканский район
республика хакасия
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происшествия, россия, усть-абаканский район, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хакасии возбудили дело из-за долгого отключения света во время холодов

СК: в Хакасии возбудили дело из-за длительного отключения света в период холодов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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КРАСНОЯРСК, 15 дек - РИА Новости. В Хакасии возбудили уголовное дело из-за длительного отключения электроэнергии в период холодов, сообщает региональный главк СК РФ в Telegram.
«
"Возбуждено уголовное дело в связи с длительным отключением электроэнергии в период похолодания в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия по факту халатности должностных лиц энергоснабжающей организации (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры", - говорится в сообщении.
Следователи полагают, что в ноябре из-за увеличения объема потребления электроэнергии происходило неоднократное отключение света в пяти населенных пунктах Усть-Абаканского района. Также 8 декабря из-за перегрузки сети отключению электроэнергии подверглись более 1200 жилых домов в поселке Новый Расцвет, селах Калинино, Зеленое и Тепличный того же района. По информации ведомства, энергоснабжающая организация не обеспечила надлежащую техническую эксплуатацию объектов электроснабжения, что повлекло отключение электроэнергии.
Ранее прокуратура соседнего Красноярского края заявила о возбуждении двух уголовных дел в связи с отключениями света в Березовском и Емельяновском районах в период похолодания.
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