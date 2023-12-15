https://ria.ru/20231215/sk-1915949070.html

В Хакасии возбудили дело из-за долгого отключения света во время холодов

В Хакасии возбудили дело из-за долгого отключения света во время холодов - РИА Новости, 15.12.2023

В Хакасии возбудили дело из-за долгого отключения света во время холодов

В Хакасии возбудили уголовное дело из-за длительного отключения электроэнергии в период холодов, сообщает региональный главк СК РФ в Telegram. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:56

2023-12-15T08:56

2023-12-15T09:00

происшествия

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усть-абаканский район

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 15 дек - РИА Новости. В Хакасии возбудили уголовное дело из-за длительного отключения электроэнергии в период холодов, сообщает региональный главк СК РФ в Telegram. "Возбуждено уголовное дело в связи с длительным отключением электроэнергии в период похолодания в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия по факту халатности должностных лиц энергоснабжающей организации (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры", - говорится в сообщении. Следователи полагают, что в ноябре из-за увеличения объема потребления электроэнергии происходило неоднократное отключение света в пяти населенных пунктах Усть-Абаканского района. Также 8 декабря из-за перегрузки сети отключению электроэнергии подверглись более 1200 жилых домов в поселке Новый Расцвет, селах Калинино, Зеленое и Тепличный того же района. По информации ведомства, энергоснабжающая организация не обеспечила надлежащую техническую эксплуатацию объектов электроснабжения, что повлекло отключение электроэнергии. Ранее прокуратура соседнего Красноярского края заявила о возбуждении двух уголовных дел в связи с отключениями света в Березовском и Емельяновском районах в период похолодания.

https://ria.ru/20230128/moroz-1846868230.html

россия

усть-абаканский район

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происшествия, россия, усть-абаканский район, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)