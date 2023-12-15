https://ria.ru/20231215/shtorm-1915936333.html

Из-за шторма у берегов Камчатки подтопило несколько северных поселков

Из-за шторма у берегов Камчатки подтопило несколько северных поселков - РИА Новости, 15.12.2023

Из-за шторма у берегов Камчатки подтопило несколько северных поселков

Шторм, бушующий в Беринговом и Охотском морях у берегов Камчатки, подтопил несколько поселков, расположенных на севере региона, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T03:41

2023-12-15T03:41

2023-12-15T03:41

происшествия

камчатка

охотское море

октябрьский

владимир солодов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек – РИА Новости. Шторм, бушующий в Беринговом и Охотском морях у берегов Камчатки, подтопил несколько поселков, расположенных на севере региона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Шторм, обрушившийся на Камчатку, привёл к тому, что вода зашла в ряд поселков – Оссору, Карагу, Ивашку. Отдельно отслеживаем ситуацию в Вывенке, где нет электричества, но ситуация под контролем. В Апуке принятые ранее меры по берегоукреплению позволили этому селу, которое раньше сильнее всего затапливало, пережить шторм без ущерба", - сказал губернатор. Сегодня утром Владимир Солодов отправился на западное побережье Камчатки, в Усть-Большерецкий район, чтобы на месте оценить ситуацию с размывом волнами Охотского моря дороги в поселок Октябрьский, где проживает 1,2 тысячи человек. "Сегодня также начало подмывать косу в Октябрьском и я лично выдвинулся в этот поселок, чтобы оценить ситуацию на месте", - сказал он. По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, 15 декабря утром ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги со 115 по 129 километр между мысом Левашова и посёлком Октябрьским. В том районе сейчас сильные осадки, штормовой ветер, ограниченная видимость. Наблюдается перелив песчаной косы, по которой проходит дорога, морской водой Охотского моря. Также перелив песчаных кос и подтопление низменных мест в районах населенных пунктов ожидают сегодня на северо-восточном побережье Камчатки. Явление прогнозируется у сёл Тымлат и Ильпырское Карагинского района, а также сёл Апука и Корф Олюторского района.

https://ria.ru/20231215/sakhalin-1915934415.html

камчатка

охотское море

октябрьский

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происшествия, камчатка, охотское море, октябрьский, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)