https://ria.ru/20231215/sholts-1915948333.html

Шольц попросил Орбана сходить за кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС

Шольц попросил Орбана сходить за кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС - РИА Новости, 15.12.2023

Шольц попросил Орбана сходить за кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, где лидеры стран ЕС проводили голосование по поводу начала... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:45

2023-12-15T08:45

2023-12-15T16:59

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ангела меркель

евросоюз

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, где лидеры стран ЕС проводили голосование по поводу начала переговоров о членстве Украины, пишет Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. "Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: "Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты", — пишет издание.По мнению Шольца, это позволило бы лидерам 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, а венгерский лидер смог бы сказать, что не голосовал за. Стратегия канцлера вызвала удивление в Брюсселе и за его пределами, постольку, как отмечает Politico, действия Шольца на европейской арене до сих пор разочаровывали. Критики отмечали отсутствие у него тактических навыков ведения переговоров и общения по сравнению с бывшим канцлером Ангелой Меркель. Как подчеркивает газета, идея, что лидеру одной из стран ЕС нужно покинуть комнату, чтобы достичь единогласия, весьма необычна. Официальные лица и дипломаты не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца.Накануне лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии, а также предоставили статус страны-кандидата Грузии. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский лидер "отлучился временно из зала, где прошло голосование".Сам Орбан позднее заявил, что Венгрия не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.При этом Венгрия заблокировала пакет макрофинансовой помощи Киеву на 50 миллиардов долларов на 2024-2027 годы.Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20231215/ssha-1915940025.html

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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в мире, украина, брюссель, германия, виктор орбан, олаф шольц, ангела меркель, евросоюз