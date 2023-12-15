https://ria.ru/20231215/shapka-1916126414.html

Зюганов заявил, что выпорол бы того, кто выпустил Путина на мороз без шапки

Зюганов заявил, что выпорол бы того, кто выпустил Путина на мороз без шапки - РИА Новости, 15.12.2023

Зюганов заявил, что выпорол бы того, кто выпустил Путина на мороз без шапки

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов признался, что выпорол бы тех, кто позволил президенту России Владимиру Путину выйти на мороз без шапки. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T22:19

2023-12-15T22:19

2023-12-15T22:19

общество

россия

владимир путин

геннадий зюганов

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов признался, что выпорол бы тех, кто позволил президенту России Владимиру Путину выйти на мороз без шапки. В ходе встречи с руководством ГД и лидерами фракций Путин упомянул церемонию поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III", которая прошла 11 декабря в Северодвинске. Во время церемонии Путин выступал на улице без головного убора. "Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус) 15 градусов. Я извиняюсь, здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации. Мы им сделаем замечание", — сказал Зюганов. Путин с улыбкой ответил, что принимает замечание и на свой счет. "Хорошо, я и на свой счет принимаю замечания. Выпорем - это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем", — сказал президент.

https://ria.ru/20231215/vybory-1916121948.html

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общество, россия, владимир путин, геннадий зюганов