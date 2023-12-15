https://ria.ru/20231215/sdelka-1915937182.html

Палата представителей США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине

Палата представителей США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине - РИА Новости, 15.12.2023

Палата представителей США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине

Палата представителей конгресса США не станет обсуждать наспех достигнутую сделку между республиканцами и демократами в сенате по Украине, заявил спикер палаты... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T04:17

2023-12-15T04:17

2023-12-15T05:50

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США не станет обсуждать наспех достигнутую сделку между республиканцами и демократами в сенате по Украине, заявил спикер палаты Майк Джонсон, комментируя сообщение о намерении сената продолжить переговоры на рождественских каникулах."Несмотря на то, что эту работу следует продолжать, палата не будет ждать, чтобы получить и обсуждать наспех сделанный продукт", - сообщил он в социальной сети Х. Джонсон подчеркнул, что с первого дня работы на посту спикера не переставал четко доносить до Белого дома и лидера демократов в сенате Чака Шумера необходимость в первоочередном порядке защитить американскую границу, а лишь затем заниматься "защитой другой страны"."По какой-то причине администрация (Джо) Байдена решила ждать до этой недели, чтобы хотя бы начать переговоры с конгрессом по вопросу границы", - добавил он.Ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил о том, что американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, собирается вернуться к работе только в январе.Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. В четверг палата представителей уйдет на каникулы до 9 января, в пятницу за ней последует сенат, перерыв в работе которого продлится до 8 января. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231214/kanikuly-1915923164.html

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915403708.html

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