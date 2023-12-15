https://ria.ru/20231215/sapery-1915936540.html

Саперы ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артемовску

Саперы ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артемовску - РИА Новости, 15.12.2023

Саперы ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артемовску

Саперы Воздушно-десантных войск ежедневно обезвреживают большое количество мин и боеприпасов на освобожденных территориях под Артемовском в ДНР, сообщили... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T04:03

2023-12-15T04:03

2023-12-15T04:03

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

артемовск

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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Саперы Воздушно-десантных войск ежедневно обезвреживают большое количество мин и боеприпасов на освобожденных территориях под Артемовском в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Инженерно-саперные подразделения Ивановских десантников ежедневно ведут тяжелую и кропотливую работу по разминированию освобожденных территорий в районе Артемовска", - сообщили в военном ведомстве. Саперы под постоянной угрозой обстрела тщательно обследуют занятые опорные пункты ВСУ и дороги, по которым осуществляется подвоз материальных средств передовым подразделениям, на предмет взрывоопасных предметов, мин и неразорвавшихся боеприпасов. "Группа инженерной разведки, несмотря на всю опасность, продвигаются вдоль дорог, ведущим на передовую, обследуя их обочины с помощью миноискателя и щупов. Обнаружив противотанковую мину, сапер подал сигнал для всей группы инженерной разведки. Моментально два военнослужащих организовали прикрытие, старший группы приступил к уничтожению обнаруженной мины накладным зарядом", - сообщили в МО РФ. В министерстве обороны добавили, что уничтожение очередной мины позволит в дальнейшем передвигаться по данной дороге технике для подвоза материальных средств и боеприпасов.

https://ria.ru/20231215/artilleriya-1915935534.html

россия

донецкая народная республика

артемовск

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, артемовск