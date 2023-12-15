https://ria.ru/20231215/sanktsii-1916030767.html

Новикомбанк прокомментировал введенные Великобританией санкции

Новикомбанк прокомментировал введенные Великобританией санкции - РИА Новости, 15.12.2023

Новикомбанк прокомментировал введенные Великобританией санкции

Введенные Великобританией санкции против Новикомбанка никак не отразятся на деятельности банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:41

2023-12-15T14:41

2023-12-15T14:51

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новикомбанк

в мире

экономика

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МОСКВА,15 дек - РИА Новости. Введенные Великобританией санкции против Новикомбанка никак не отразятся на деятельности банка, сообщили РИА Новости в пресс-службеВеликобритания ввела санкции в отношении Новикомбанка - опорного банка российской промышленности и госкорпорации "Ростех". С 2022 года банк уже находится под санкциями ЕС и США, а также отключен от системы передачи финансовых сообщений SWIFT."Как и прежде, введенные санкции никак не отразятся на деятельности Новикомбанка. В течение последних двух лет мы продолжали обеспечивать качественным банковским обслуживанием лидеров российской промышленности. Предпринятые меры по преодолению санкционного давления уже показали свою эффективность", - сказано в сообщении пресс-службы банка.В пресс-службе добавили, что финансовые показатели и рейтинги банка только выросли за эти два года. "Намерены и в дальнейшем осуществлять свою деятельность в плановом режиме в соответствии со стратегическими целями, помогая промышленности наращивать технологический суверенитет. Безусловно, мы гарантируем защиту средств и интересов наших клиентов", - заключили в банке.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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великобритания, новикомбанк, в мире, экономика