https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915978129.html

Источник уточнил ситуацию с утверждением новых антироссийских санкций ЕС

Источник уточнил ситуацию с утверждением новых антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 15.12.2023

Источник уточнил ситуацию с утверждением новых антироссийских санкций ЕС

Процедура окончательного утверждения 12-го пакета санкций против России на министерском уровне в Совете ЕС еще не запущена, сообщил РИА Новости знакомый с... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:52

2023-12-15T11:52

2023-12-15T11:53

экономика

евросоюз

санкции в отношении россии

австрия

украина

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Процедура окончательного утверждения 12-го пакета санкций против России на министерском уровне в Совете ЕС еще не запущена, сообщил РИА Новости знакомый с процессом европейский источник. "Письменная процедура еще не стартовала", - сказал он. При этом источник не уточнил, прошел ли пакет процедуру согласования постпредами, продолжает согласовываться или был согласован каким-либо иным способом. Накануне появлялась противоречивая информация о процессе согласования нового пакета европейских антироссийских санкций. Лидеры ЕС в своих письменных выводах на саммите в тексте приветствовали "утверждение" 12-го пакета санкций, хотя он до последнего момента все еще находился на согласовании постпредов стран Евросоюза. Позднее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил журналистам, что участники саммита на своей встрече антироссийских санкций "не касались", они "уже давно согласованы". При этом источник в Брюсселе объяснил журналистам, пожаловавшимся на "неправильные" выводы саммита, что европейские лидеры приветствовали достигнутую ранее принципиальную политическую договоренность стран ЕС о 12-м пакете антироссийских санкций, но он все еще нуждается в утверждении Советом ЕС. Согласно правилам Евросоюза, санкции считаются принятыми после процедуры согласования министрами всех государств-членов, а вступают в силу только после публикации в официальном журнале сообщества. Ранее СМИ со ссылкой на европейские источники сообщали, что Австрия в настоящее время блокирует утверждение санкционного пакета и добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против РФ. Позднее также появлялась информация, что Австрия сняла возражения. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой черный список за продолжение работы банка в России.

https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915959708.html

https://ria.ru/20231215/sholts-1915948333.html

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, австрия, украина