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Канцлер Австрии поступил неожиданно на обсуждении санкций против России - РИА Новости, 15.12.2023
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10:17 15.12.2023 (обновлено: 14:38 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915959708.html
Канцлер Австрии поступил неожиданно на обсуждении санкций против России
Канцлер Австрии поступил неожиданно на обсуждении санкций против России - РИА Новости, 15.12.2023
Канцлер Австрии поступил неожиданно на обсуждении санкций против России
Решение Евросоюза по новому пакету санкций против России согласовали, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер выходил из зала заседания, пишет Politico со ссылкой на РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:17
2023-12-15T14:38
россия
австрия
украина
карл нехаммер
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Решение Евросоюза по новому пакету санкций против России согласовали, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер выходил из зала заседания, пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов."Нехаммер, который задерживал принятие решения по 12-му пакету санкций против России, не присутствовал в зале, когда лидеры стран согласовывали санкции", — пишет издание. По словам собеседников издания, это "случайное совпадение", поскольку Нехаммер вышел из зала, чтобы поговорить с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.Процедура окончательного утверждения 12-го пакета санкций против России на министерском уровне в Совете ЕС еще не запущена, сообщил РИА Новости знакомый с процессом европейский источник.Как отмечают журналисты, отсутствие Нехаммера было ироничным, учитывая, что ранее в тот же день венгерский премьер Виктор Орбан покинул комнату, когда лидеры решали вопрос о начале переговоров о вступлении Украины. Ранее Reuters сообщал, что Вена требует исключить Raiffeisen Bank International из так называемого черного списка Украины в обмен на поддержку 12-го пакета санкций.Тем не менее позднее Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Австрия отозвала эти требования.
https://ria.ru/20231215/sholts-1915952918.html
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россия, австрия, украина, карл нехаммер, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Австрия, Украина, Карл Нехаммер, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Канцлер Австрии поступил неожиданно на обсуждении санкций против России

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ, когда канцлер Австрии ушел из зала

© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAКанцлер Австрии Карл Нехаммер на заседании в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Канцлер Австрии Карл Нехаммер на заседании в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
Канцлер Австрии Карл Нехаммер на заседании в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Решение Евросоюза по новому пакету санкций против России согласовали, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер выходил из зала заседания, пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.
"Нехаммер, который задерживал принятие решения по 12-му пакету санкций против России, не присутствовал в зале, когда лидеры стран согласовывали санкции", — пишет издание.
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По словам собеседников издания, это "случайное совпадение", поскольку Нехаммер вышел из зала, чтобы поговорить с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.
Процедура окончательного утверждения 12-го пакета санкций против России на министерском уровне в Совете ЕС еще не запущена, сообщил РИА Новости знакомый с процессом европейский источник.
Как отмечают журналисты, отсутствие Нехаммера было ироничным, учитывая, что ранее в тот же день венгерский премьер Виктор Орбан покинул комнату, когда лидеры решали вопрос о начале переговоров о вступлении Украины.

Ранее Reuters сообщал, что Вена требует исключить Raiffeisen Bank International из так называемого черного списка Украины в обмен на поддержку 12-го пакета санкций.
Тем не менее позднее Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Австрия отозвала эти требования.
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