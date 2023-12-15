https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915940156.html
Япония ввела санкции против 57 компаний из России
Япония ввела санкции против 57 компаний из России - РИА Новости, 15.12.2023
Япония ввела санкции против 57 компаний из России
Япония вводит новые санкции против компаний из России и запрещает импорт российских непромышленных алмазов, сообщило в пятницу министерство экономики этой... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T05:24
2023-12-15T05:24
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Япония вводит новые санкции против компаний из России и запрещает импорт российских непромышленных алмазов, сообщило в пятницу министерство экономики этой страны.Всего под запрет на экспорт, который вступит в силу с 22 декабря, попали 57 организаций из России, две из ОАЭ, одна из Сирии и две из Узбекистана.В список попали такие компании, как:Теперь в санкционном списке значатся 494 компании и организации из России.Кроме того, под санкции попали I JET GLOBAL DMCC и Success Aviation Services FZC из ОАЭ, компания "Тако" из Армении, I JET GLOBAL DMCC из Сирии, Alpha Beta Creative Industries LLC и GFK Logistic Asia LLC из Узбекистана. В отношении этих компаний санкции вступают в силу с 27 декабря.Токио с 1 января также введет запрет на импорт российских непромышленных алмазов. Он коснется несортированных камней, камней непромышленного назначения необработанных или просто распиленных или сколотых.Как неоднократно подчеркивали в МИД России, после начала спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.
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япония, россия, белоруссия, в мире, уральский завод гражданской авиации, цнии "буревестник", оаэ, восточная верфь, санкции в отношении россии
Япония, Россия, Белоруссия, В мире, Уральский завод гражданской авиации, ЦНИИ "Буревестник", ОАЭ, Восточная верфь, Санкции в отношении России
Япония ввела санкции против 57 компаний из России
Минэкономики Японии объявило о введении санкций против 57 компаний из России
ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Япония вводит новые санкции против компаний из России и запрещает импорт российских непромышленных алмазов, сообщило в пятницу министерство экономики этой страны.
Всего под запрет на экспорт, который вступит в силу с 22 декабря, попали 57 организаций из России, две из ОАЭ, одна из Сирии и две из Узбекистана.
В список попали такие компании, как:
- Уральский завод гражданской авиации;
- Брянский автомобильный завод;
- ЦНИИ "Буревестник";
- Специальное конструкторское бюро;
- Казанский пороховой завод;
- ЦНИИ Химии и механики;
- Ростовский НИИ радиосвязи;
- 150-й Авиационный ремонтный завод;
- 810-й Авиационный ремонтный завод;
- Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина;
- АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор";
- "Восточная верфь";
- "Информационные спутниковые системы";
- ИЭМЗ "Купол";
- Казанский оптико-механический завод;
- Нижегородский завод 70-летия Победы;
- НПО "Ижевские беспилотные системы";
- Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ";
- "VXI-Системы" и другие компании.
Теперь в санкционном списке значатся 494 компании и организации из России.
Кроме того, под санкции попали I JET GLOBAL DMCC и Success Aviation Services FZC из ОАЭ, компания "Тако" из Армении, I JET GLOBAL DMCC из Сирии, Alpha Beta Creative Industries LLC и GFK Logistic Asia LLC из Узбекистана. В отношении этих компаний санкции вступают в силу с 27 декабря.
Токио с 1 января также введет запрет на импорт российских непромышленных алмазов. Он коснется несортированных камней, камней непромышленного назначения необработанных или просто распиленных или сколотых.
Как неоднократно подчеркивали в МИД России, после начала спецоперации на Украине
Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО
рядом с дальневосточными рубежами России.
В МИД заявили о деградации отношений России и Японии