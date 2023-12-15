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Япония ввела санкции против 57 компаний из России - РИА Новости, 15.12.2023
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05:24 15.12.2023 (обновлено: 07:27 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915940156.html
Япония ввела санкции против 57 компаний из России
Япония ввела санкции против 57 компаний из России - РИА Новости, 15.12.2023
Япония ввела санкции против 57 компаний из России
Япония вводит новые санкции против компаний из России и запрещает импорт российских непромышленных алмазов, сообщило в пятницу министерство экономики этой... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T05:24
2023-12-15T07:27
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россия
белоруссия
в мире
уральский завод гражданской авиации
цнии "буревестник"
оаэ
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Япония вводит новые санкции против компаний из России и запрещает импорт российских непромышленных алмазов, сообщило в пятницу министерство экономики этой страны.Всего под запрет на экспорт, который вступит в силу с 22 декабря, попали 57 организаций из России, две из ОАЭ, одна из Сирии и две из Узбекистана.В список попали такие компании, как:Теперь в санкционном списке значатся 494 компании и организации из России.Кроме того, под санкции попали I JET GLOBAL DMCC и Success Aviation Services FZC из ОАЭ, компания "Тако" из Армении, I JET GLOBAL DMCC из Сирии, Alpha Beta Creative Industries LLC и GFK Logistic Asia LLC из Узбекистана. В отношении этих компаний санкции вступают в силу с 27 декабря.Токио с 1 января также введет запрет на импорт российских непромышленных алмазов. Он коснется несортированных камней, камней непромышленного назначения необработанных или просто распиленных или сколотых.Как неоднократно подчеркивали в МИД России, после начала спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.
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япония, россия, белоруссия, в мире, уральский завод гражданской авиации, цнии "буревестник", оаэ, восточная верфь, санкции в отношении россии
Япония, Россия, Белоруссия, В мире, Уральский завод гражданской авиации, ЦНИИ "Буревестник", ОАЭ, Восточная верфь, Санкции в отношении России
Япония ввела санкции против 57 компаний из России

Минэкономики Японии объявило о введении санкций против 57 компаний из России

© iStock.com / AlxeyPnferovТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Япония вводит новые санкции против компаний из России и запрещает импорт российских непромышленных алмазов, сообщило в пятницу министерство экономики этой страны.
Всего под запрет на экспорт, который вступит в силу с 22 декабря, попали 57 организаций из России, две из ОАЭ, одна из Сирии и две из Узбекистана.
В список попали такие компании, как:
  • Уральский завод гражданской авиации;
  • Брянский автомобильный завод;
  • ЦНИИ "Буревестник";
  • Специальное конструкторское бюро;
  • Казанский пороховой завод;
  • ЦНИИ Химии и механики;
  • Ростовский НИИ радиосвязи;
  • 150-й Авиационный ремонтный завод;
  • 810-й Авиационный ремонтный завод;
  • Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина;
  • АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор";
  • "Восточная верфь";
  • "Информационные спутниковые системы";
  • ИЭМЗ "Купол";
  • Казанский оптико-механический завод;
  • Нижегородский завод 70-летия Победы;
  • НПО "Ижевские беспилотные системы";
  • Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ";
  • "VXI-Системы" и другие компании.
Теперь в санкционном списке значатся 494 компании и организации из России.
Кроме того, под санкции попали I JET GLOBAL DMCC и Success Aviation Services FZC из ОАЭ, компания "Тако" из Армении, I JET GLOBAL DMCC из Сирии, Alpha Beta Creative Industries LLC и GFK Logistic Asia LLC из Узбекистана. В отношении этих компаний санкции вступают в силу с 27 декабря.
Токио с 1 января также введет запрет на импорт российских непромышленных алмазов. Он коснется несортированных камней, камней непромышленного назначения необработанных или просто распиленных или сколотых.
Как неоднократно подчеркивали в МИД России, после начала спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.
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ЯпонияРоссияБелоруссияВ миреУральский завод гражданской авиацииЦНИИ "Буревестник"ОАЭВосточная верфьСанкции в отношении России
 
 
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