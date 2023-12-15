https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915940156.html

Япония ввела санкции против 57 компаний из России

Япония ввела санкции против 57 компаний из России - РИА Новости, 15.12.2023

Япония ввела санкции против 57 компаний из России

Япония вводит новые санкции против компаний из России и запрещает импорт российских непромышленных алмазов, сообщило в пятницу министерство экономики этой... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T05:24

2023-12-15T05:24

2023-12-15T07:27

япония

россия

белоруссия

в мире

уральский завод гражданской авиации

цнии "буревестник"

оаэ

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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Япония вводит новые санкции против компаний из России и запрещает импорт российских непромышленных алмазов, сообщило в пятницу министерство экономики этой страны.Всего под запрет на экспорт, который вступит в силу с 22 декабря, попали 57 организаций из России, две из ОАЭ, одна из Сирии и две из Узбекистана.В список попали такие компании, как:Теперь в санкционном списке значатся 494 компании и организации из России.Кроме того, под санкции попали I JET GLOBAL DMCC и Success Aviation Services FZC из ОАЭ, компания "Тако" из Армении, I JET GLOBAL DMCC из Сирии, Alpha Beta Creative Industries LLC и GFK Logistic Asia LLC из Узбекистана. В отношении этих компаний санкции вступают в силу с 27 декабря.Токио с 1 января также введет запрет на импорт российских непромышленных алмазов. Он коснется несортированных камней, камней непромышленного назначения необработанных или просто распиленных или сколотых.Как неоднократно подчеркивали в МИД России, после начала спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.

https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915865738.html

япония

россия

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япония, россия, белоруссия, в мире, уральский завод гражданской авиации, цнии "буревестник", оаэ, восточная верфь, санкции в отношении россии