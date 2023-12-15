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Саммит ЕС ошибочно приветствовал принятие пакета санкций против России - РИА Новости, 15.12.2023
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00:33 15.12.2023 (обновлено: 01:06 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915928372.html
Саммит ЕС ошибочно приветствовал принятие пакета санкций против России
Саммит ЕС ошибочно приветствовал принятие пакета санкций против России - РИА Новости, 15.12.2023
Саммит ЕС ошибочно приветствовал принятие пакета санкций против России
Лидеры стран Евросоюза в итоговом заявлении саммита в Брюсселе по ошибке приветствовали "принятие" 12-го пакета антироссийских санкций, который еще даже не... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T00:33
2023-12-15T01:06
в мире
россия
евросоюз
брюссель
санкции в отношении россии
австрия
raiffeisen bank international
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза в итоговом заявлении саммита в Брюсселе по ошибке приветствовали "принятие" 12-го пакета антироссийских санкций, который еще даже не согласован на уровне постоянных представителей."Евросоюз приветствует принятие 12-го пакета санкций", - говорится в документе. При этом источник в Брюсселе объяснил журналистам, пожаловавшимся на "неправильные" выводы саммита, что европейские лидеры приветствовали достигнутую ранее принципиальную политическую договоренность стран ЕС о 12-м пакете антироссийских санкций, но он все еще нуждается в утверждении и принятии Советом ЕС.Согласно правилам Евросоюза, санкции считаются принятыми после процедуры согласования министрами всех государств-членов, а вступают в силу только после публикации в официальном журнале сообщества.Ранее СМИ со ссылкой на европейские источники сообщали, что Австрия в настоящее время блокирует утверждение санкционного пакета и добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против России.Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой черный список за продолжение работы банка в России.
https://ria.ru/20231214/es-1915924978.html
https://ria.ru/20231214/eksport-1915921515.html
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в мире, россия, евросоюз, брюссель, санкции в отношении россии, австрия, raiffeisen bank international
В мире, Россия, Евросоюз, Брюссель, Санкции в отношении России, Австрия, Raiffeisen Bank International
Саммит ЕС ошибочно приветствовал принятие пакета санкций против России

Лидеры стран ЕС ошибочно приветствовали принятие пакета санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза в итоговом заявлении саммита в Брюсселе по ошибке приветствовали "принятие" 12-го пакета антироссийских санкций, который еще даже не согласован на уровне постоянных представителей.
"Евросоюз приветствует принятие 12-го пакета санкций", - говорится в документе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать расширение санкций против России
Вчера, 23:38
При этом источник в Брюсселе объяснил журналистам, пожаловавшимся на "неправильные" выводы саммита, что европейские лидеры приветствовали достигнутую ранее принципиальную политическую договоренность стран ЕС о 12-м пакете антироссийских санкций, но он все еще нуждается в утверждении и принятии Советом ЕС.
Согласно правилам Евросоюза, санкции считаются принятыми после процедуры согласования министрами всех государств-членов, а вступают в силу только после публикации в официальном журнале сообщества.
Ранее СМИ со ссылкой на европейские источники сообщали, что Австрия в настоящее время блокирует утверждение санкционного пакета и добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против России.
Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой черный список за продолжение работы банка в России.
Лондон - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Британия вводит эмбарго на экспорт ряда товаров в Россию
Вчера, 22:55
 
В миреРоссияЕвросоюзБрюссельСанкции в отношении РоссииАвстрияRaiffeisen Bank International
 
 
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