https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915928372.html

Саммит ЕС ошибочно приветствовал принятие пакета санкций против России

Саммит ЕС ошибочно приветствовал принятие пакета санкций против России - РИА Новости, 15.12.2023

Саммит ЕС ошибочно приветствовал принятие пакета санкций против России

Лидеры стран Евросоюза в итоговом заявлении саммита в Брюсселе по ошибке приветствовали "принятие" 12-го пакета антироссийских санкций, который еще даже не... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T00:33

2023-12-15T00:33

2023-12-15T01:06

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австрия

raiffeisen bank international

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза в итоговом заявлении саммита в Брюсселе по ошибке приветствовали "принятие" 12-го пакета антироссийских санкций, который еще даже не согласован на уровне постоянных представителей."Евросоюз приветствует принятие 12-го пакета санкций", - говорится в документе. При этом источник в Брюсселе объяснил журналистам, пожаловавшимся на "неправильные" выводы саммита, что европейские лидеры приветствовали достигнутую ранее принципиальную политическую договоренность стран ЕС о 12-м пакете антироссийских санкций, но он все еще нуждается в утверждении и принятии Советом ЕС.Согласно правилам Евросоюза, санкции считаются принятыми после процедуры согласования министрами всех государств-членов, а вступают в силу только после публикации в официальном журнале сообщества.Ранее СМИ со ссылкой на европейские источники сообщали, что Австрия в настоящее время блокирует утверждение санкционного пакета и добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против России.Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой черный список за продолжение работы банка в России.

https://ria.ru/20231214/es-1915924978.html

https://ria.ru/20231214/eksport-1915921515.html

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в мире, россия, евросоюз, брюссель, санкции в отношении россии, австрия, raiffeisen bank international