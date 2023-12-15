https://ria.ru/20231215/samolety-1916038322.html
Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами
Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами - РИА Новости, 15.12.2023
Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами
Необходимо в течение ближайших шести лет надо обеспечить авиапарк отечественными судами, включая дальнемагистральные, вопрос надо держать на контроле, заявил... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:01
2023-12-15T15:01
2023-12-15T15:18
михаил мишустин
россия
экономика
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Необходимо в течение ближайших шести лет надо обеспечить авиапарк отечественными судами, включая дальнемагистральные, вопрос надо держать на контроле, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Предстоит продолжить развитие собственного самолетостроения, чтобы в течение ближайших шести лет обеспечить наш авиапарк отечественными воздушными судами, включая дальнемагистральные самолёты. Прошу моих заместителей держать эти вопросы также на особом контроле", - сказал он на заседании правительства.
https://ria.ru/20231214/samolety-1915790413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, экономика, итоги года с владимиром путиным
Михаил Мишустин, Россия, Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным
Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами
Мишустин поручил до 2030 года обеспечить авиапарк отечественными самолетами
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Необходимо в течение ближайших шести лет надо обеспечить авиапарк отечественными судами, включая дальнемагистральные, вопрос надо держать на контроле, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Предстоит продолжить развитие собственного самолетостроения, чтобы в течение ближайших шести лет обеспечить наш авиапарк отечественными воздушными судами, включая дальнемагистральные самолёты. Прошу моих заместителей держать эти вопросы также на особом контроле", - сказал он на заседании правительства.
Путин заявил, что авиапарк в России перегружен иностранными самолетами
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