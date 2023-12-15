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Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами - РИА Новости, 15.12.2023
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15:01 15.12.2023 (обновлено: 15:18 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/samolety-1916038322.html
Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами
Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами - РИА Новости, 15.12.2023
Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами
Необходимо в течение ближайших шести лет надо обеспечить авиапарк отечественными судами, включая дальнемагистральные, вопрос надо держать на контроле, заявил... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:01
2023-12-15T15:18
михаил мишустин
россия
экономика
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Необходимо в течение ближайших шести лет надо обеспечить авиапарк отечественными судами, включая дальнемагистральные, вопрос надо держать на контроле, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Предстоит продолжить развитие собственного самолетостроения, чтобы в течение ближайших шести лет обеспечить наш авиапарк отечественными воздушными судами, включая дальнемагистральные самолёты. Прошу моих заместителей держать эти вопросы также на особом контроле", - сказал он на заседании правительства.
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михаил мишустин, россия, экономика, итоги года с владимиром путиным
Михаил Мишустин, Россия, Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным
Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами

Мишустин поручил до 2030 года обеспечить авиапарк отечественными самолетами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСреднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Необходимо в течение ближайших шести лет надо обеспечить авиапарк отечественными судами, включая дальнемагистральные, вопрос надо держать на контроле, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Предстоит продолжить развитие собственного самолетостроения, чтобы в течение ближайших шести лет обеспечить наш авиапарк отечественными воздушными судами, включая дальнемагистральные самолёты. Прошу моих заместителей держать эти вопросы также на особом контроле", - сказал он на заседании правительства.
Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Михаил МишустинРоссияЭкономикаИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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