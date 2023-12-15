https://ria.ru/20231215/samolety-1916038322.html

Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами

Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами - РИА Новости, 15.12.2023

Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами

Необходимо в течение ближайших шести лет надо обеспечить авиапарк отечественными судами, включая дальнемагистральные, вопрос надо держать на контроле, заявил... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:01

2023-12-15T15:01

2023-12-15T15:18

михаил мишустин

россия

экономика

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Необходимо в течение ближайших шести лет надо обеспечить авиапарк отечественными судами, включая дальнемагистральные, вопрос надо держать на контроле, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Предстоит продолжить развитие собственного самолетостроения, чтобы в течение ближайших шести лет обеспечить наш авиапарк отечественными воздушными судами, включая дальнемагистральные самолёты. Прошу моих заместителей держать эти вопросы также на особом контроле", - сказал он на заседании правительства.

https://ria.ru/20231214/samolety-1915790413.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, россия, экономика, итоги года с владимиром путиным