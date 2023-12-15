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Выполняющий тестовый рейс в Краснодар борт начал обратный рейс в Минводы - РИА Новости, 15.12.2023
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15:36 15.12.2023 (обновлено: 15:43 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/samolet-1916051229.html
Выполняющий тестовый рейс в Краснодар борт начал обратный рейс в Минводы
Выполняющий тестовый рейс в Краснодар борт начал обратный рейс в Минводы - РИА Новости, 15.12.2023
Выполняющий тестовый рейс в Краснодар борт начал обратный рейс в Минводы
Самолет, выполняющий тестовый рейс из аэропорта Краснодара, вылетел обратно в аэропорт Минеральных Вод, сообщил корреспондент РИА Новости с места. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:36
2023-12-15T15:43
общество
краснодар
минеральные воды
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Самолет, выполняющий тестовый рейс из аэропорта Краснодара, вылетел обратно в аэропорт Минеральных Вод, сообщил корреспондент РИА Новости с места.В пятницу, по данным Росавиации, Международный аэропорт "Краснодар" принял самолёт Superjet 100, выполняющий тестовый рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод.Самолет начал совершать полет в 15.20, сообщает корреспондент агентства.В пятницу аэропорт Краснодара организовал комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. По данным властей Кубани, после выполнения технического рейса будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
краснодар
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общество, краснодар, минеральные воды
Общество, Краснодар, Минеральные Воды
Выполняющий тестовый рейс в Краснодар борт начал обратный рейс в Минводы

Выполняющий тестовый рейс в Краснодар самолет начал обратный рейс в Минводы

© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Краснодара | Перейти в медиабанкСамолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут", совершивший тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар
Самолет Superjet 100 авиакомпании Азимут, совершивший тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Краснодара
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Самолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут", совершивший тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Самолет, выполняющий тестовый рейс из аэропорта Краснодара, вылетел обратно в аэропорт Минеральных Вод, сообщил корреспондент РИА Новости с места.
В пятницу, по данным Росавиации, Международный аэропорт "Краснодар" принял самолёт Superjet 100, выполняющий тестовый рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод.
Самолет начал совершать полет в 15.20, сообщает корреспондент агентства.
В пятницу аэропорт Краснодара организовал комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. По данным властей Кубани, после выполнения технического рейса будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
 
ОбществоКраснодарМинеральные Воды
 
 
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