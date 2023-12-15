https://ria.ru/20231215/samolet-1916051229.html

Выполняющий тестовый рейс в Краснодар борт начал обратный рейс в Минводы

Выполняющий тестовый рейс в Краснодар борт начал обратный рейс в Минводы - РИА Новости, 15.12.2023

Выполняющий тестовый рейс в Краснодар борт начал обратный рейс в Минводы

Самолет, выполняющий тестовый рейс из аэропорта Краснодара, вылетел обратно в аэропорт Минеральных Вод, сообщил корреспондент РИА Новости с места. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:36

2023-12-15T15:36

2023-12-15T15:43

общество

краснодар

минеральные воды

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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Самолет, выполняющий тестовый рейс из аэропорта Краснодара, вылетел обратно в аэропорт Минеральных Вод, сообщил корреспондент РИА Новости с места.В пятницу, по данным Росавиации, Международный аэропорт "Краснодар" принял самолёт Superjet 100, выполняющий тестовый рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод.Самолет начал совершать полет в 15.20, сообщает корреспондент агентства.В пятницу аэропорт Краснодара организовал комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. По данным властей Кубани, после выполнения технического рейса будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

краснодар

минеральные воды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, краснодар, минеральные воды