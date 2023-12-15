Выполняющий тестовый рейс в Краснодар борт начал обратный рейс в Минводы
Выполняющий тестовый рейс в Краснодар самолет начал обратный рейс в Минводы
© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Краснодара | Перейти в медиабанкСамолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут", совершивший тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар
Самолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут", совершивший тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Самолет, выполняющий тестовый рейс из аэропорта Краснодара, вылетел обратно в аэропорт Минеральных Вод, сообщил корреспондент РИА Новости с места.
В пятницу, по данным Росавиации, Международный аэропорт "Краснодар" принял самолёт Superjet 100, выполняющий тестовый рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод.
Самолет начал совершать полет в 15.20, сообщает корреспондент агентства.
В пятницу аэропорт Краснодара организовал комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. По данным властей Кубани, после выполнения технического рейса будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.