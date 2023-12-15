Польские производители попросили ввести эмбарго на сахар с Украины
Польские производители сахарной свеклы просят ввести эмбарго на сахар с Украины
Сахар. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. Производители сахарной свеклы призвали нового министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского запретить поставки сахара с Украины, сообщила радиостанция RMF FM.
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"Польше необходимо немедленно ввести эмбарго на импорт сахара с Украины", — заявили в Национальной ассоциации производителей сахарной свеклы.
Кроме того, организация попросила министра принять "меры, которые приведут к тому, что ЕС откажется от правил, разрешающих неограниченный доступ на рынок ЕС для сахара с Украины", и восстановит первоначальную квоту на уровне 20 070 тонн.
Организация выступает против продления действий решений ЕС, разрешающих беспошлинный и неограниченный ввоз сельхозпродукции с Украины.
"В текущем сезоне мы будем производить в Польше примерно 2,3 миллиона тонн сахара. Возникает вопрос, на сколько сотен тысяч тонн нам придется сократить производство сахара в следующем году, если импорт сахара с Украины постоянно растет", — подчеркнули в ассоциации.
После временной приостановки действия таможенных пошлин и квот на импорт украинской сельхозпродукции ввоз сахара с Украины в ЕС увеличился в несколько десятков раз. Наиболее уязвимыми являются приграничные страны, где и остается большая часть ввезенного в ЕС украинского сахара. Это ставит польскую промышленность и сельское хозяйство в менее конкурентоспособное положение по сравнению с партнерами из Западной Европы.
"Снижение цен на сахар зафиксировано в Польше и других странах, граничащих с Украиной", — указали в сообщении.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.