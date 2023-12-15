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Польские производители попросили ввести эмбарго на сахар с Украины - РИА Новости, 15.12.2023
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08:50 15.12.2023 (обновлено: 10:50 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/sakhar-1915948707.html
Польские производители попросили ввести эмбарго на сахар с Украины
Польские производители попросили ввести эмбарго на сахар с Украины - РИА Новости, 15.12.2023
Польские производители попросили ввести эмбарго на сахар с Украины
Производители сахарной свеклы призвали нового министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского запретить поставки сахара с Украины, сообщила радиостанция... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T08:50
2023-12-15T10:50
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ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. Производители сахарной свеклы призвали нового министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского запретить поставки сахара с Украины, сообщила радиостанция RMF FM. &quot;Польше необходимо немедленно ввести эмбарго на импорт сахара с Украины&quot;, — заявили в Национальной ассоциации производителей сахарной свеклы.Кроме того, организация попросила министра принять "меры, которые приведут к тому, что ЕС откажется от правил, разрешающих неограниченный доступ на рынок ЕС для сахара с Украины", и восстановит первоначальную квоту на уровне 20 070 тонн. Организация выступает против продления действий решений ЕС, разрешающих беспошлинный и неограниченный ввоз сельхозпродукции с Украины. "В текущем сезоне мы будем производить в Польше примерно 2,3 миллиона тонн сахара. Возникает вопрос, на сколько сотен тысяч тонн нам придется сократить производство сахара в следующем году, если импорт сахара с Украины постоянно растет", — подчеркнули в ассоциации. После временной приостановки действия таможенных пошлин и квот на импорт украинской сельхозпродукции ввоз сахара с Украины в ЕС увеличился в несколько десятков раз. Наиболее уязвимыми являются приграничные страны, где и остается большая часть ввезенного в ЕС украинского сахара. Это ставит польскую промышленность и сельское хозяйство в менее конкурентоспособное положение по сравнению с партнерами из Западной Европы. "Снижение цен на сахар зафиксировано в Польше и других странах, граничащих с Украиной", — указали в сообщении. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.
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украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире
Украина, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Польские производители попросили ввести эмбарго на сахар с Украины

Польские производители сахарной свеклы просят ввести эмбарго на сахар с Украины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сахар. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. Производители сахарной свеклы призвали нового министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского запретить поставки сахара с Украины, сообщила радиостанция RMF FM.
«

"Польше необходимо немедленно ввести эмбарго на импорт сахара с Украины", — заявили в Национальной ассоциации производителей сахарной свеклы.

Кроме того, организация попросила министра принять "меры, которые приведут к тому, что ЕС откажется от правил, разрешающих неограниченный доступ на рынок ЕС для сахара с Украины", и восстановит первоначальную квоту на уровне 20 070 тонн.
Организация выступает против продления действий решений ЕС, разрешающих беспошлинный и неограниченный ввоз сельхозпродукции с Украины.
"В текущем сезоне мы будем производить в Польше примерно 2,3 миллиона тонн сахара. Возникает вопрос, на сколько сотен тысяч тонн нам придется сократить производство сахара в следующем году, если импорт сахара с Украины постоянно растет", — подчеркнули в ассоциации.
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После временной приостановки действия таможенных пошлин и квот на импорт украинской сельхозпродукции ввоз сахара с Украины в ЕС увеличился в несколько десятков раз. Наиболее уязвимыми являются приграничные страны, где и остается большая часть ввезенного в ЕС украинского сахара. Это ставит польскую промышленность и сельское хозяйство в менее конкурентоспособное положение по сравнению с партнерами из Западной Европы.
"Снижение цен на сахар зафиксировано в Польше и других странах, граничащих с Украиной", — указали в сообщении.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.
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