https://ria.ru/20231215/sakhalin-1915934415.html
Морское сообщение Сахалин – материк возобновлено после циклона
Морское сообщение Сахалин – материк возобновлено после циклона - РИА Новости, 15.12.2023
Морское сообщение Сахалин – материк возобновлено после циклона
Морская переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра пятницы работает в штатном режиме, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T02:32
2023-12-15T02:32
2023-12-15T02:32
сахалин
холмск
ванино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек – РИА Новости. Морская переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра пятницы работает в штатном режиме, информирует региональный главк МЧС России. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 08.30 (00.30 мск) 15 декабря паромная переправа Ванино – Холмск открыта", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Паромная переправа была закрыта 13 декабря из-за очередного циклона, действие которого распространилось по всему Татарскому проливу.
https://ria.ru/20231213/avariya-1915457199.html
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сахалин, холмск, ванино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сахалин, Холмск, Ванино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Морское сообщение Сахалин – материк возобновлено после циклона
МЧС: морское сообщение Сахалин – материк возобновлено после циклона