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Морское сообщение Сахалин – материк возобновлено после циклона - РИА Новости, 15.12.2023
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02:32 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/sakhalin-1915934415.html
Морское сообщение Сахалин – материк возобновлено после циклона
Морское сообщение Сахалин – материк возобновлено после циклона - РИА Новости, 15.12.2023
Морское сообщение Сахалин – материк возобновлено после циклона
Морская переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра пятницы работает в штатном режиме, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T02:32
2023-12-15T02:32
сахалин
холмск
ванино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек – РИА Новости. Морская переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра пятницы работает в штатном режиме, информирует региональный главк МЧС России. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 08.30 (00.30 мск) 15 декабря паромная переправа Ванино – Холмск открыта", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Паромная переправа была закрыта 13 декабря из-за очередного циклона, действие которого распространилось по всему Татарскому проливу.
https://ria.ru/20231213/avariya-1915457199.html
сахалин
холмск
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сахалин, холмск, ванино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сахалин, Холмск, Ванино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Морское сообщение Сахалин – материк возобновлено после циклона

МЧС: морское сообщение Сахалин – материк возобновлено после циклона

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГрузопассажирский причал
Грузопассажирский причал - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Грузопассажирский причал. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек – РИА Новости. Морская переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра пятницы работает в штатном режиме, информирует региональный главк МЧС России.
"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 08.30 (00.30 мск) 15 декабря паромная переправа Ванино – Холмск открыта", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отсутствие водоснабжения - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В Южно-Сахалинске авария оставила без воды микрорайон
13 декабря, 10:02
Паромная переправа была закрыта 13 декабря из-за очередного циклона, действие которого распространилось по всему Татарскому проливу.
 
СахалинХолмскВаниноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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