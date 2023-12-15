https://ria.ru/20231215/rt-1915930206.html

Симоньян анонсировала начало полноценного вещания RT в Республике Сербской

Симоньян анонсировала начало полноценного вещания RT в Республике Сербской - РИА Новости, 15.12.2023

Симоньян анонсировала начало полноценного вещания RT в Республике Сербской

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментария слова президента РФ Владимира Путина об информационном присутствии РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T01:06

2023-12-15T01:06

2023-12-15T06:06

республика сербская

босния и герцеговина

федерация боснии и герцеговины

маргарита симоньян

владимир путин

владимир соловьев (телеведущий)

телеканал rt

прямая линия с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_b1adde758ac9e6471f09842e3018a8a2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментария слова президента РФ Владимира Путина об информационном присутствии России в Республике Сербской, заявила, что в следующем году там начнется полноценное вещание телеканала на сербском языке. В четверг в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции, посвященной итогам года, к Путину обратилась журналистка из Республики Сербской. По ее словам, в регионе нет российских СМИ и негосударственных организаций, при этом, с другой стороны, в стране идет наводнение западных СМИ и разных организаций. Путин заявил, что попросит руководителей российских телеканалов, в частности ВГТРК, подумать о том, что можно сделать для российского информационного присутствия в Республике Сербской. Он также поинтересовался, есть ли в республике вещание RT. Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" сообщила, что уже поручила найти эту девушку и рассказать ей, где вещание доступно, уточнив, что в том числе и на сербском языке работает сайт телеканала. "А в следующем году... мы открываем полноценное вещание на сербском языке, которого до этого никогда не было, оно будет открыто в следующем году", - сказала Симоньян.Она также обратилась к журналистке, задавшей вопрос российскому лидеру."Мы вас найдем, дорогая, убедимся, что у вас в телевизоре все настроено, что вам подведены все нужные антенны", - сказала Симоньян, уточнив, что уже сейчас "наши документальные фильмы выходят в эфире государственного телеканала Республики Сербской".В четверг главный редактор Sputnik Serbia Любинка Милинчич, тоже комментируя слова Путина об информационном присутствии в регионе, заявлял РИА Новости, что информационное агентство Sputnik не только не сталкивается с ограничениями, но и успешно развивается на территории Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины.Республика Сербская — одно из трех образований в составе Боснии и Герцеговины, наряду с Федерацией Боснии и Герцеговины и особым округом Брчко. Руководство Республики Сербской неоднократно заявляло о желании сохранить дружественные отношения с Россией, несмотря на давление со стороны Запада.

https://ria.ru/20231214/simonyan-1915927072.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915699870.html

республика сербская

босния и герцеговина

федерация боснии и герцеговины

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